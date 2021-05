Brutale overval in Noord: één dode, mogelijk miljoenenbuit

De politie achtervolgde de overvallers uiteindelijk tot in Broek in Waterland. Ook daar werd fors geschoten. In totaal zijn zes verdachten aangehouden, van wie er twee gewond raakten.

Of de overleden man door een politiekogel is geraakt, kan de politie niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek.

Onder meer zeker één zwaarbewapend arrestatieteam zoekt naar mogelijke verdachten die nog op vrije voeten zijn. Politievoertuigen reden aan het eind van de middag nog af en aan. Volgens de politie is er één verdachte aangehouden op de A16 in de buurt van Kralingen.

Volgens een ingewijde waren de overvallers met zeker 10 man, dus zijn er nog een paar voortvluchtig. De beoogde buit zou volgens een bron ongeveer 5 miljoen euro hebben bedragen, maar dat kan een woordvoerder van de politie niet bevestigen. “Dat is nog te vroeg, het onderzoek loopt volop,” zegt hij.

Fransen en Belgen

Onder de verdachten zijn volgens een bron Fransen en Belgen, maar ook dat kan de politie nog niet bevestigen.

De politie kreeg rond twee uur ’s middags een melding van een schietpartij en een overval aan de Meeuwenlaan in Noord. Er was geprobeerd een geldtransportwagen van Brink’s te overvallen. Volgens een ooggetuige ging die geldtransportwagen naar binnen bij Schöne Edelmetaal, een goed beveiligd bedrijf. “Ik ging mijn huis in en hoorde daarna ‘popopopop’, er werd wel 15 keer geschoten. Binnen no time hing er een politiehelikopter boven mijn huis.”

Een vrouwelijke ooggetuige van wie de naam bekend is bij de redactie, had net haar zoon van school gehaald toen ze over de Meeuwenlaan reed. “Ik zag voor mijn neus een politieauto komen aanrijden. Ze deden kogelvrije vesten aan, maar het leek nog even rustig. Direct daarna hoorden we zo’n tien schoten: bam, bam, bam! Ik zag een kerel staan met een bivakmuts op en iets wat op een AK-47 leek. Ik ben snel weggereden en zag een zee van zwaailichten er op af komen.”

De verdachten vluchtten met een Porsche Cayenne en een Audi, de politie zette de achtervolging in. Er werd fors over en weer geschoten. Volgens een woordvoerder van de politie vuurden de daders de hele weg, ook over de smalle landweg, met automatische wapens op de politie. “Het is echt een wonder dat aan politiezijde geen slachtoffers zijn gevallen.”

Na de overval zette de politie de achtervolging in, die eindigde in Broek in Waterland, aan de rand van een weiland.

Auto in tuin

Op een bewakingsfilmpje is te zien hoe rond kwart over twee een zwarte Renault Mégane een tuin in rijdt, de auto waar een deel van de mannen is ingestapt nadat ze de Porsche in brand hadden gestoken. Drie mannen stappen uit, een vierde man komt ook voorbijgerend. Ze rennen het aangrenzende weiland in, waar dan al een aantal anderen, waarschijnlijk uit de andere auto, rennen.

Even later, zo blijkt uit andere beelden van bewoners, rennen de mannen door het weiland, terwijl ze hevig worden beschoten door de politie. Intussen staan meerdere auto’s in brand in de berm.

Uiteindelijk wordt een van de verdachten dusdanig geraakt, dat hij op de grond in het weiland valt. Hij overlijdt. Er zijn geen agenten gewond geraakt. Van de zes verdachten zijn er twee gewond.

Op beelden is te zien hoe de politie een verdachte, zichtbaar gewond, arresteert en hem met vijf man ondersteunt. “Een uitzonderlijke situatie die we maar eens in de zoveel jaren meemaken”, omschrijft de politiewoordvoerder de overval.

Het was ook een bijzonder gevaarlijke situatie voor ooggetuigen en omwonenden. “We zijn blij dat er geen politiemensen gewond zijn geraakt, maar ook geen omstanders en bewoners. Ook de medewerkers van het waardetransport zijn niet gewond geraakt, die zijn natuurlijk wel ontzettend geschrokken.”

De woordvoerder vervolgt: “De grote aantallen politiemensen die erbij betrokken waren zijn nu aan het debriefen en moeten ook allemaal hun emoties kwijt. Want er is op hen geschoten en ze hebben zelf geschoten, dat gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten.”

Geschrokken

Ook bewoners zijn geschrokken. “Het was heel heftig,” zegt een 38-jarige bewoonster van Broek in Waterland. “Eerst hoorde ik een politiehelikopter en sirenes. Dat horen we hier niet vaak. Toen keek ik achter uit het raam, en zag ik agenten met getrokken wapens door een weiland rennen. Er werd continu geschoten. Ik zag iemand vallen. Vervolgens stond heel de straat vol met politie. Ik moest snel naar binnen, want er werd geschoten, zeiden ze. Ik zit hier nu nog met trillende handen.”

Stijnie Smit runt een computerwinkel in Broek in Waterland met zicht op het weiland waar de verdachten vermoedelijk in zijn gevlucht. “Er vlogen allemaal politieagenten het weiland in. We mochten niet naar buiten, de politie heeft iedereen uit de buurt naar binnen gestuurd. Ze hebben alle schuurtjes uitgekamd. Wij hebben de winkel maar op slot gedaan en de poorten dicht.”

Voor alle ooggetuigen en bewoners van huizen die door de beschietingen zijn geraakt, is slachtofferhulp beschikbaar.

Op het parkeerterrein voor instagrammuseum Wondr Experience aan de Meeuwenlaan, waar het schieten tijdens de overval begon, is bezaaid met plastic kapjes die de forensische recherche over sporen zet, zoals kogelhulzen. De recherche doet aan het eind van de middag nog volop onderzoek.

