Brutale horlogehandelaar Jasper Lijfering heeft nu een eigen docuserie

Horlogehandelaar Jasper Lijfering, eigenaar van Vintage Watches. Beeld Marc Driessen

“Kijk, we hebben ook een slaapkamer. Dan kunnen buitenlanders die hierheen reizen om een horloge op te halen, hier lekker blijven slapen. Of iets anders doen,” zegt Jasper Lijfering grijnzend.

De slaapkamer vormt het sluitstuk van een rondleiding door het nieuwe pand dat hij onlangs bij zijn zaak op het Singel heeft getrokken. In de lounge hangt een heel groot schilderij van hemzelf terwijl hij uitkijkt over het meer van Genève, het walhalla van de horlogerie. “Gekregen van een tevreden klant.”

Vroeger was er maar een handvol horlogehandelaren in Amsterdam. Je had naast Lijfering en Ros – de zaak van de Jaspers ouders – nog Jaap Ligtenberg op het Waterlooplein en Bobb Watches in de Utrechtsestraat. In die dagen was de handel in tweedehands horloges vooral het domein van sjacheraars. “In die tijd stonden horlogehandelaren in het casino te wachten tot iemand met een duur horloge op verlies stond. ‘Ik heb wel geld in ruil voor je klok,’ was het dan. Of er werden horloges in golftassen de grens over gesmokkeld. Dat soort dingen.”

Dat was vroeger. In 2016 nam Jasper de zaak over van zijn ouders. Een jaar later volgde een verbouwing en veranderde de zaak in een strak ontworpen winkel op het Singel. Sindsdien gaat het crescendo.

Big business

De 28-jarige Amsterdamse horlogehandelaar heeft het tij mee. Waar de handel in tweedehands horloges vroeger nog het best te vergelijken was met die van postzegel- of muntverzamelaars, is de handel in gebruikte horloges van luxemerken tegenwoordig big business. Dat is te merken aan de prijs. “Toen ik begon kostte een vintage Rolex Datejust tweeduizend euro. Inmiddels is de prijs vijfduizend euro.”

Lijfering heeft wel een verklaring voor de toegenomen populariteit van horloges. “Geld is steeds minder waard. Een horloge is waardevast. Een Rolex Submariner is in Hongkong evenveel waard als in New York.”

Inmiddels zijn er, buiten de officiële dealers, zeker vijftien handelaren actief in Amsterdam. Lijfering is veruit de bekendste. Dat komt doordat hij, naast zijn winkel en online handel ook filmpjes plaatst waarin hij zijn waren aanprijst en hij brutaal zijn mening geeft over horloges die BN’ers en celebrity’s dragen. Waar de meeste juweliers, omwille van veiligheid en discretie een laag profiel houden, doet Lijfering precies het tegenovergestelde. “We hebben 150.000 volgers. Daarmee zijn we het grootste vintage horlogebedrijf ter wereld,” stelt Lijfering.

Volgens hem heeft hij zo veel invloed dat hij zelfs de prijs kan beïnvloeden. Als voorbeeld noemt hij de Rolex Datejust. Dat horloge gold een beetje als een oudemannenklokje. Totdat Lijfering het model online begon te hypen. “Je zag de prijs gewoon omhoog gaan. Nu zetten we in op Cartier en zie je hetzelfde gebeuren.”

Gestolen voorraad

Zijn bekendheid heeft ook een keerzijde. In januari 2020 ging er een bom af bij een poging tot een roof en in oktober werd een deel van zijn voorraad gestolen bij een inbraak. Er is nog niks teruggevonden. “Er wordt wel eens gezegd: dat had je kunnen verwachten. Maar ik laat me niet beknotten door een stelletje criminelen.”

Wat hem zo mogelijk nog meer ergert is dat horloges tegenwoordig synoniem staan voor verhalen over berovingen, criminaliteit en witwassen. “Er worden ook auto’s gestolen. En als een crimineel een peperduur bankstel heeft staan, hoor je daar niks over maar als hij een Rolex heeft, wordt het gelijk opgeschreven.”

Dat mensen dure horloges nu, net als de bitcoin, beschouwen als een interessante belegging, noemt hij jammer. “Ik verdien natuurlijk goed aan dat soort mensen maar ik vind dat een mooi horloge niet in een kluis, maar om een pols hoort. De enige goede belegging is in plezier.”

Enthousiaste jongere

Die paradoxale houding is zijn handelsmerk. Ja, op Instagram laat hij een leven zien waarin hij in Ferrari’s rijdt, maar hij gaat wel met de fiets naar zijn werk. Ja, hij rookt sigaren en eet in dure restaurants, maar hij neemt tegelijkertijd de hautaine en oerconservatieve horlogewereld en daarmee dus zichzelf op de hak. “Ik heb jongeren weten te enthousiasmeren voor horloges, dat is toch leuk?”

In de driedelige serie Tijd is Geld, die vanaf vrijdag te zien is op Videoland, zegt hij ook de draak te steken met alle rijkdom in de horlogewereld. Dat kwam hem op kritiek te staan van Peter R. de Vries. Die noemde in RTL Boulevard het gedrag van Lijfering en zijn twee medewerkers in de serie ‘patserig en brallerig’.

“There’s no such thing as bad publicity,” zegt Lijfering schouderophalend. Dan pesterig: “Weet je trouwens dat Peter R. de Vries een witgouden Rolex draagt die ze De Smurf noemen?”