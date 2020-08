‘Bruinvis waargenomen in de Amstel’

De dieren zijn te herkennen aan onder meer hun stompe snuit. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Maandagochtend werd SOS Dolfijn benaderd door mensen die een dolfijnachtige in de Amstel meenden te hebben gezien. Daarop is de organisatie gaan rondvragen en wist iemand te melden dat het dier enkele dagen eerder ook in hetzelfde gebied was waargenomen. “Beide waarnemingen doen vermoeden op basis van de beschrijving dat het gaat om een bruinvis, een kleine tandwalvis,” aldus SOS Dolfijn.

De organisatie zegt de situatie in de gaten te houden. Volgens SOS Dolfijn komt het wereldwijd vaker voor dat bruinvissen in rivieren worden waargenomen. Omdat het solitair levende dieren zijn is er ‘niet direct aanleiding voor paniek’. Maar het zoete of brakke water kan wel voor gezondheidsproblemen zorgen. Mensen die het dier zien wordt gevraagd dat te melden. “Duidelijke kenmerken zijn de stompe snuit en de kleine driehoekige rugvin van een bruinvis.”

In de zomer van 2016 is in de binnenwateren van Den Helder een bruinvis waargenomen. Het sterk vermagerde dier werd niet veel later dood aangetroffen in de buurt van Krommenie. In 2013 werden al eens twee bruinvissen bij Amsterdam gespot en ook in de Schelde is de soort eerder waargenomen.