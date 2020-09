Bruiloften massaal verplaatst door nieuwe horecaregels: ‘Uitstellen is geen optie’

Zaalverhuur De President. Beeld Nawid Wardodji

Bij Partycentrum Noord van Mohamed Almane regent het afmeldingen sinds hij, in tegenstelling tot feestzalen buiten de Randstad, nog maar vijftig gasten, mag ontvangen. “Een klant van ons zou vorige week een feest voor 130 personen bij ons geven. Hij heeft afgezegd en is naar een grote feestzaal in een andere gemeente gegaan, waar hij zelfs nog meer mensen kan uitnodigen.”

‘Kapotgemaakt’

Volgens Almane worden ondernemers ‘kapotgemaakt’ nu zalen een paar kilometer verderop nog wel honderd personen mogen ontvangen. Ook is hij dit jaar al een paar maanden dicht geweest en heeft hij zich hierdoor in de schulden moeten steken.

“Ik leg de verantwoordelijkheid neer bij de burgemeester en politici. Van het steunpakket kan ik nog niet eens het gas, water en licht betalen. Vanaf 1 juli hebben we ons netjes aan de regels gehouden en dan krijg je weer extra maatregelen. We zijn machteloos.”

Waar bij Almane de agenda steeds leger wordt, krijgt Nawid Wardodji van zaalverhuur De President uit Zaandam, juist heel veel nieuwe verzoeken. Hij mag nog honderd mensen ontvangen in tegenstelling tot zijn concurrenten in Amsterdam en wordt platgebeld door stellen die hun bruiloft graag bij hem willen vieren. “Voor sommige bruiloften heb ik nog wel plaats, maar veel stellen uit Amsterdam willen binnen enkele weken de zaal huren en dat gaat niet,” vertelt hij.

Minimaal de eerste rang

Wardodji zegt dat uitstellen van de bruiloften voor veel stellen vaak geen optie is. “In onze cultuur is het niet gebruikelijk dat een man en vrouw gaan samenwonen voordat ze getrouwd zijn. Dat is een traditie. Vaak hebben ze wel al een huis gekocht, want ze weten dat ze gaan trouwen. En als de trouwdatum dan vaststaat en alles geregeld is, dan wil je toch dat het doorgaat.”

De bruiloft vieren in kleinere kring is volgens hem ook lastig voor de vaak grote families. “Stellen willen minimaal de eerste rang familie erbij hebben en dan is vijftig personen vaak net te weinig,” aldus Wardodji. “Je kan dan maar 25 personen per familie uitnodigen en dat is lastig.”

90 procent van de boekingen

Umut Kaplan van Rhone Events & Congrescentrum dat naast Sloterdijk zit, vindt het ‘oneerlijke concurrentie’. “Overal hadden dezelfde regels moeten gelden of geen regels. Dat zou eerlijker zijn. Je draait dan waarschijnlijk nog steeds verlies, maar nu komen wij nog meer in de problemen. Negentig procent van de boekingen in oktober zijn geannuleerd.”

Volgens Kaplan zijn de annuleringen alleen te wijten aan het feit dat hij minder mensen mag ontvangen in zijn feestzalen. “Wij hebben voornamelijk te maken met Marokkaanse en Turkse bruiloften, die zijn meestal met tweehonderd personen of meer. Dan is vijftig personen echt te weinig.”

“Het is jammer dat we ons al die tijd aan de regels gehouden hebben en nu toch weer gestraft worden,” besluit Kaplan. “De meeste zalen hielden zich op het begin niet aan de regels en wij wel. Toen hebben we ook discussie gehad met klanten en die zijn vertrokken naar andere zalen. Maar ik wil mij netjes aan de regels houden. Het is jammer zoals het nu gaat, normaal behoren wij tot de drukste zalen van Amsterdam.”