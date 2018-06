Bruggen voor Bijlsma en Bosch voor behouden Nieuwmarktbuurt

De brug met nummer 249 over de Recht Boomssloot, ter hoogte van de Brandewijnsteeg, is vernoemd naar Auke Bijlsma.



Bijlsma was een belangrijke man in de Aktiegroep Nieuwmarkt, die zich verzette tegen grootschalige verkeersplannen voor de buurt in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Alsr raadslid hield hij zich lange tijd bezig met de Noord/ Zuidlijn.



Architect Theo Bosch heeft brug 230, achter het Pentagon, over de Raamgracht naar zich vernoemd gekregen, omdat hij ervoor gezorgd heeft dat het historische stratenpatroon van de buurt behouden bleef na de sloop voor de bouw van de metro. Hij was bovendien de architect die het Pentagon ontworpen heeft.



Simon Carmiggeltbrug

Amsterdam is bezig 1300 bruggen in de stad een naam te geven. Eerder werden al bruggen vernoemd naar onder anderen Annie M.G. Schmidt, Simon Carmiggelt, Willem Frederik Hermans en Harry Bannink.



In stadsdeel Centrum hebben nog 81 bruggen geen officiële naam. Die kunnen worden vernoemd naar Amsterdammers die veel hebben betekend voor de stad of andere bijzondere mensen.



Volgens het stadsdeel is dat niet alleen leuk, maar ook belangrijk omdat er dan geen verwarring kan ontstaan als hulpdiensten met elkaar communiceren.



