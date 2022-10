Bruggen over het IJ lijken van de baan, Amsterdam wil meer ponten

De drukte op de veerponten over het IJ is weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie. Beeld Mariette Carstens/ANP

Hoewel het gemeentebestuur de gereserveerde middelen voor de aanleg van bruggen over het IJ heeft afgeroomd, blijven ze wel een nadrukkelijke wens van de gemeente, stelt verkeerswethouder Melanie van der Horst. De gemeente wil echter vol kunnen inzetten op andere grote projecten, zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en een metrolijn tussen Sloterdijk en CS. Die staan nu wel in de begroting.

Opvallend was al dat in het coalitieakkoord met geen woord wordt gerept over de IJbruggen. En nu heeft het voor dat doel gereserveerde geld een andere bestemming gekregen. De wethouder zegt nog geen antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre dit rijmt met de nadrukkelijke wens voor bruggen. Een woordvoerder stelt dat de grond die is bestemd voor de aanleg van bruggen voor dat doel gereserveerd blijft.

Beperkte middelen

Van der Horst wil niet definitief een streep zetten door het bruggenplan. “Bij de presentatie van de voorjaarsnota in mei zal er meer duidelijk worden over de planning van de bruggen over het IJ. Dan worden alle toekomstige investeringen in grote infrastructurele projecten tegen elkaar afgewogen om te kijken op welke manier de beperkte financiële middelen het beste ingezet kunnen worden voor de hele stad.”

De discussie over betere verbindingen tussen Noord en de rest van de stad bloedt de afgelopen jaren langzaam maar zeker dood. Terwijl intussen de nood hoog wordt: de bezetting van de ponten is weer bijna op het niveau van voor corona. Mensen merken dat ze weer vaker ponten moeten laten gaan omdat ze vol zitten.

Woningbouw in de knel

Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van Noord en daarmee voor ontwikkelingen in de hele stad: in Noord wordt volop gebouwd om de crisis op de woningmarkt het hoofd te bieden. Als de bereikbaarheid onder druk komt te staan, komen die woningbouwprojecten ook in de knel.

Ook levert het veel onvrede op. Het is onbegrijpelijk, zegt Canan Uyar, PvdA-lid van de stadsdeelcommissie in Noord. “Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Er is een focus op ponten, terwijl Noord maar doorgroeit en duidelijk niet genoeg heeft aan ponten alleen. Er moet een brug komen omdat Noord, en daarmee de stad als geheel, behoefte heeft aan een structurele oplossing.”

Sinds april trekt het aantal passagiers op ponten, na twee rustige coronajaren, weer aan, bevestigt de gemeente. Doordeweeks is het nog iets minder druk dan voor de corona-uitbraak, maar de verschillen worden steeds kleiner: op doordeweekse dagen lag het gemiddelde aantal reizigers in de zomer nog 6 procent onder het gemiddelde van de zomer van 2019. Op weekenddagen is het gemiddeld aantal reizigers inmiddels gelijk aan het doordeweekse gemiddelde van 2019.

80.000 passagiers per dag

In absolute aantallen lag het gemiddeld aantal reizigers per dag in augustus 2022 op ongeveer 80.000. In augustus 2019 was dat 84.000. De verwachting van de gemeente, op basis van ontwikkelingen voor corona, is dat dit in oktober terugloopt naar circa 70.000 en in november naar ongeveer 60.000 passagiers.

De wethouder erkent dat de drukte op de ponten weer bijna op het oude niveau is en zij verwacht dat de drukte nog verder zal oplopen omdat stadsdeel Noord flink groeit. Tot 2030 kunnen de huidige ponten en nieuw materieel dat in bestelling is de druk nog aan, is de verwachting. “We zijn voorbereid op verdere groei,” zegt Van der Horst. “We hebben plannen voor het vergroten van de capaciteit van de ponten tot 2030 en we doen nu verder onderzoek naar de capaciteit en opschaling van ponten tot 2040.”