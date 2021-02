Bruggen over het IJ en voetgangerstunnel met steun uit Den Haag een stap dichterbij

De plannen bevatten ook nieuwe ponten, vanaf Sporenburg naar de nieuwe Sluisbuurt en tussen het Java-eiland en Noord. Beeld Getty Images/iStockphoto

Het college werkt al aan een concreet besluit voor de brug aan de oostkant, tussen het Azartplein op het KNSM-eiland en de Johan van Hasseltweg in Noord. Daarnaast omarmt het ook het advies van de commissie onder leiding van hoogleraar Alexander D’Hooghe om een tweede brug aan te leggen vanaf de Houthavens richting NDSM-werf, plus een voetgangerstunnel achter het Centraal Station.

Volgens de plannen zullen dagelijks tienduizenden voetgangers en fietsers over deze bruggen van de ene naar de andere kant van de stad gaan. Ook is er ruimte voor trams en busjes. De voetgangerstunnel moet de overvolle ponten ontlasten.

“De noodzaak om Amsterdam in volle breedte te verbinden is onverminderd groot,” zegt wethouder Marieke van Doorninck, die hierbij wijst op de toekomstige groei van de stad.

Nautische bezwaren

De commissie D’Hooghe was ingesteld door de gemeente en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een einde te maken aan de onenigheid over de bruggen over het IJ. De plannen van het vorige college voor een brug vanaf Java-eiland strandden op ‘nautische bezwaren’ van de provincie en het ministerie, die vreesden voor te grote belemmeringen voor de scheepvaart.

Daarom is het goed nieuws voor Amsterdam dat het ministerie het advies van D’Hooghe, dat afgelopen zomer uitkwam, wel beschouwt als een goede basis en Amsterdam de ruimte geeft om de bruggen uit te werken, met een hoogte van 12,5 meter, genoeg voor schepen met vier containerlagen. “Dit biedt goede aanknopingspunten om de belangen op het land en op het water te borgen,” schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen donderdag aan de Tweede Kamer. Het ministerie zal de uitgewerkte plannen nog wel toetsen.

Nieuwe ponten

Opvallend is dat het college ook het advies van D’Hooghe overneemt om de cruiseterminal te verhuizen naar de Coenhaven, vlakbij de tunnel. Dat is een breuk met het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP, waarin staat dat de terminal de stad uit gaat. Dit leek al langer een loze belofte, omdat Zaanstad en Velsen, de andere gemeenten langs het Noordzeekanaal, geen zin hebben in cruiseboten voor de deur.

De terminal moet weg van de huidige plek aan de Piet Heinkade omdat de schepen niet voorbij de brug tussen de Houthavens en het NDSM-terrein kunnen. Bovendien wil de gemeente geen ladingen toeristen meer die in het centrum van boord gaan.

Fietsring

De commissie D’Hooghe heeft zich ook uitgesproken voor een uitgebreide fietsring die de twee nieuwe bruggen met elkaar verbinden, in Noord langs het Johan van Hasseltkanaal en aan de andere kant via de Czaar Peterstraat, de Sarphatistraat en langs de Singelgracht.

Een derde brug, vanaf het KNSM-eiland richting winkelcentrum Brazilië, moet deze ring sluiten. Het college heeft hierover nog geen besluit genomen, maar hecht, blijkens de brief aan de raad, wel waarde aan het standpunt van D’Hooghe dat zijn adviezen één en ondeelbaar zijn: ‘het is alles of niets’.

De enorme kosten van de bruggen en tunnel kunnen een obstakel vormen, zeker nu de coronacrisis grote gaten slaat in de begroting. Amsterdam moet nog onderhandelen met het ministerie over financiële steun en zal ook een beroep doen op regiogemeenten.