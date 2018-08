Brug vernoemd naar musicus en huisarts Boy Edgar

Dat heeft het college van b. en w. deze week besloten.



De brug is niet ver van de flat Hoogoord, waar Edgar eind jaren zestig neerstreek als eerste huisarts in de net opgeleverde Bijlmermeer. Edgar combineerde zijn praktijk met een druk bestaan als musicus. In de jaren zeventig was hij onder meer dirigent van zijn eigen band Boy's Sound.



Nina Simone

In de jaren zestig timmerde de pianist en trompettist aan de weg als leider van Boy's Big Band. Het jazzorkest was een vaste gast op radio en televisie en verzorgde optredens met internationale grootheden als Nina Simone. Edgar won in 1964 de Wessel Ilcken Prijs die na zijn overlijden in 1980 werd omgedoopt tot Boy Edgar Prijs.



Dit voorjaar kreeg Edgar postuum de onderscheiding Yad Vashem voor zijn hulp aan Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Lees ook: Musicus en arts Boy Edgar was ook verzetsheld