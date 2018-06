Brug over het IJ strookt niet met hotel Jakarta

Maak er toch een tunnel van Harry Westers

Westcord, werd in 2014 uit bijna dertig hotelplannen gekozen om met een uberduurzaam houten hotel van 200 kamers op de kop van het Java-eiland neer te strijken. Amsterdam had die plek al eerder gereserveeerd voor hotelbouw, ook om de bezoekersdruk op de binnenstad te verlichten. Deze week is het hotel geopend.



Vrij uitzicht

Westers heeft een juridische knuppel tegen de bruggenplannen achter de hand. "We hebben in onze overeenkomst met de gemeente zwart op wit staan dat er vrij uitzicht zal blijven."



In die afspraken staat ook dat het tijdelijke, al tien jaar bestaande noodgebouw van basisschool De Kleine ­Kapitein dit jaar verdwijnt. "Dat wordt ook 2021."



Met de recente plannen voor een park en een gracht op de kop van het Java-eiland is Westers wel tevreden. "De afspraak was: het blijft leeg, tenzij zich iets uitzonderlijks meldt zoals het Guggenheim of een dependance van het Rijksmuseum. Dat is niet gebeurd. Maar een park is niet verkeerd."