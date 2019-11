Brug over Herengracht vernoemd naar Tante Saar van het Rembrandtplein

Tante Saar. Beeld Gemeente Amsterdam

Bacharach was een joodse Amsterdammer die tijdens haar jeugd met haar ouders naar Londen verhuisde. Nadat haar ouders overleden zwierf ze over straat in de Engelse hoofdstad. Een familielid haalde haar in 1904 terug naar Amsterdam waar ze in de oude Jodenbuurt ging wonen.

Toen in 1912 de bloemenveiling in Aalsmeer opende, ging Bacharach erheen om bloemen in te kopen en op het Rembrandtplein te verkopen. Eerst vanuit een mand, later had ze haar eigen bloemenstal op het plein waar ze de bloemen verkocht. Tot ver in de jaren zeventig deed ze dit, meer dan zestig jaar. Hierdoor werd ze een vast gezicht van het Rembrandtplein. Tot haar dood woonde ze op Paardenstraat 11, gelegen tussen het Rembrandtplein en de Amstel.

In de liefde was Tante Saar aan het begin van haar leven niet erg gelukkig. Ze kreeg twee kinderen van een gehuwde joodse man die niet scheidde van zijn vrouw, hoewel hij dit wel beloofd had. Hierop voedde ze de twee kinderen alleen op. Tussen 1912 en 1917 leerde ze haar tweede grote liefde kennen, met wie ze niet trouwde, maar wel acht kinderen kreeg.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de oorlog werd Tante Saar op 20 mei 1943 afgevoerd naar Westerbork. Door haar Britse paspoort had ze een voordelige uitzonderingspositie waardoor ze pas laat werd opgepakt door de Duitsers. Vanaf Westerbork ging ze op transport naar concentratiekamp Liebenau waar ze op 29 april 1945 bevrijd werd door Franse troepen. Door de Holocaust verloor ze meerdere kinderen en kleinkinderen.

Na de oorlog ging ze door met het verkopen van bloemen op het plein. Haar 35-jarig jubileum als bloemenverkoper op het plein werd groots gevierd. In de krant stond geschreven: ‘Tante Saar is niet zo maar zonder meer een tante. Tante Saar is een monument geworden. Het Rembrandtplein zonder tante Saar is geen Rembrandtplein en tante Saar zonder haar Rembrandtplein is ook niet zoals het moet. Liefst vijf-en-dertig jaar lang heeft ze nu dag aan dag, week in week uit, de bloemetjes uitgezet. Altijd in het nette.’

Op 26 juni 1982 overleed Tante Saar op 95-jarige leeftijd. Familie en bekenden waren woensdagmiddag naar de Herengracht gekomen voor de onthulling van de ‘Tante Saarbrug’, zoals de brug over de Herengracht nu heet.