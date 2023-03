Brug in Zuidoost vernoemd naar Ghanese pionier en eerste Afrikaanse vrouw in deelraad Nana Yaa Adu-Ampoma

De Yaa Adu-Ampomabrug in Zuidoost is op 8 maart officieel geopend. Beeld Jennifer Gijrath

In Accra is het 30 graden, in Amsterdam-Zuidoost niet. Kleumend in een onverwarmde witte partytent in het Nelson Mandelapark luisteren enkele tientallen aanwezigen naar de sprekers die om beurten de loftrompet steken over Nana Yaa Adu-Ampoma (1959-2000), de Ghanese ondernemer die in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een belangrijke rol vervulde binnen de Ghanese gemeenschap, die toen wortel begon te schieten in Amsterdam.

De vrouw die in die periode onvermoeibaar bruggen sloeg, krijgt er nu zelf een. De lange brug die het Mandelapark verbindt met het Brasapark op het dak van de Gaasperdammertunnel staat vanaf vandaag officieel in de boeken als de Yaa Adu-Ampomabrug. En ze heeft het eerbetoon verdiend, vinden de sprekers unaniem. In de tent wordt geapplaudisseerd, eerst voor Nana Yaa zelf, daarna voor alle Ghanese vrouwen en tenslotte, omdat het internationale vrouwendag is, voor alle vrouwen overal.

Namens de gemeente spreekt dagelijks bestuurder Vayhishta Miskin over het voorbeeld dat Nana Yaa indertijd heeft gegeven aan migranten in het algemeen en migrantenvrouwen in het bijzonder. “Ze was een inspirerend rolmodel. Dat weet ik nu, omdat ik haar biografie heb gekregen. Ik hoop dat deze brug meer mensen nieuwsgierig maakt naar haar verhaal. Het is een verhaal van aanpakken en doorzetten, van je niet laten stoppen door de drempels die je onderweg tegenkomt.”

Petitie

De naamsverandering van de brug volgt op een petitie die twee jaar geleden door haar naasten werd gestart en ruim driehonderd keer werd ondertekend. Dat was voldoende om de aandacht te trekken van de namencommissie die in Amsterdam over de vernoeming van bruggen, straten en pleinen gaat. Hoewel de petitie hoog inzette met het verzoek om een monument, een straat of een park, is uiteindelijk iedereen dik tevreden met de uitgekozen brug.

Dat de naam van Nana Yaa Adu-Ampoma waarschijnlijk niet bij iedereen een belletje zal doen rinkelen, is geen belemmering. Het verzoek van de initiatiefnemers valt samen met het verlangen van het stadsbestuur om meer Amsterdammers te eren die geen grote daden op hun naam hebben staan. Om te worden vernoemd, hoef je geen vaccin tegen de vogelgriep te hebben ontdekt of een vijandelijk regiment buiten gevecht hebben gesteld met zes patronen en een doos hardgekookte eieren.

Ook gewone Amsterdammers kunnen belangrijk zijn voor de stad. In die categorie scoort Adu-Ampoma veel punten, met name door haar rol in de jaren tachtig en negentig als informele leider van de Ghanese gemeenschap. Nana Yaa was in 1983 naar Zuidoost gekomen om te trouwen met Kwame Adu-Ampoma, de latere voorzitter van de Ghanese organisatie Sikaman. Ze kregen samen twee kinderen, Kofi en Kwame, beiden aanwezig bij de plechtigheid.

Na het afronden van een studie bedrijfskunde aan de hogeschool in Diemen, ontpopte Nana Yaa zich als een onvermoeibaar ondernemer en activist. Ze begon een adviesbureau voor non-profitorganisaties en reisde door heel Afrika om ontwikkelingsprojecten te begeleiden, veelal voor vrouwen. In Zuidoost hielp ze haar landgenoten met het opstarten van winkels en bedrijven, of bij het vinden van een baan. Samen met de Rabobank regelde ze microkredieten voor Ghanese vrouwen.

Eerste Afrikaanse vrouw in de deelraad

Na de Bijlmerramp van 1992 werd de ondernemer hulpverlener, en ook dat bleek haar goed af te gaan. Als contactpersoon tussen het stadsbestuur en de gemeenschap coördineerde ze de hulp en huisvesting voor de Ghanese bewoners van de getroffen flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Ze hielp mee met de identificatie van slachtoffers en het opstellen van een lijst met vermisten. Er kwam een lokale radiozender om de gemeenschap in de eigen taal van informatie te voorzien.

Haar optreden in de nasleep van de ramp trok ook de aandacht van de plaatselijke politiek. In 1994 kreeg Nana Yaa een zetel in de stadsdeelraad en werd daarmee de eerste Afrikaanse vrouw in het stadsbestuur. Ze had het niet gemakkelijk, vertelt voormalig stadsdeelvoorzitter Ronald Janssen, ook aanwezig in de tent. “Het was voor haar een kennismaking met de Nederlandse politiek en bestuur.” Het bleef bij één termijn; aan de erwtensoep kon Nana Yaa wennen, aan de vergadercultuur niet.

Over internationale vrouwendag gesproken: Nana Yaa was een groot voorvechter van emancipatie van en gelijke kansen voor vrouwen. Interessant genoeg maakte ze pas na haar overkomst uit Ghana kennis met het glazen plafond. Anders dan in Nederland was het in haar land van herkomst de normaalste zaak van de wereld dat vrouwen leidinggeven aan bedrijven en instellingen, vertelde ze in 1999 in een interview. Ze was toen nog vol dadendrang, anderhalf jaar later overleed ze op 41-jarige leeftijd aan acute leukemie.