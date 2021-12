Brug in Plantagebuurt vernoemd naar verzetsvrouw Henriëtte Pimentel

Henriëtte Henriquez Pimentel (1876-1943) Beeld DVN, een project van Huygens ING

Henriëtte Pimentel was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog directeur van een crèche aan de Plantage Middenlaan, pal tegenover de Hollandsche Schouwburg. Vanaf 1942 werd die, destijds door de Duitsers de Joodse Schouwburg genoemd, gebruikt als deportatieplaats voor Amsterdamse Joden. Hun kinderen werden opgevangen in de crèche.

Pimentel liet – samen met onder andere Schouwburgdirecteur Walter Süskind, verzetsstrijders Piet Meerburg en Felix Halverstad en Johan van Hulst van de naast de crèche gelegen Hervormde Kweekschool – zeker zeshonderd kinderen ontvluchten. Die werden verstopt in dozen en tassen uit de crèche gesmokkeld en ondergebracht bij andere niet-Joodse gezinnen in Nederland. Velen werden op die manier gered van de dood. Op 14 september 1943 moest Pimentel zelf op transport naar Auschwitz, waar ze kort daarna werd vermoord.

Collectieve optreden

In 2016 werd al een fietsbrug in Nieuw-West vernoemd naar Pimentel. Een vernoeming van juist een brug in de Plantagebuurt is aangevraagd door de schrijvers van biografieën Wacht maar en 1943, beide over het leven van Henriëtte Pimentel. Hun onderzoek wijst uit dat ‘alleen door het collectieve optreden van de verzetsstrijders de kinderen gered konden worden’. Toch werden alleen de mannelijke hoofdrolspelers in dit verzetsverhaal tot nu toe geëerd met bruggen in de Plantagebuurt.

Daar komt nu de Henriëtte Pimentelbrug ook bij. De naam is na instemming van stadsdelen Oost, Nieuw-West en het gemeentebestuur overgeheveld van Nieuw-West naar de brug in Oost: dichter in de buurt van de Hollandsche Schouwburg, de voormalige crèche van Pimentel en de bruggen vernoemd naar haar collega-verzetsstrijders.

Voor de officiële onthulling van de nieuwe naam van de brug is nog geen datum bekendgemaakt. Voor het moment zullen zowel voormalige crèchekinderen als familieleden van Henriëtte Pimentel worden uitgenodigd.