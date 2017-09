Brug Da Costagracht tijdelijk afgesloten voor trams en zwaar verkeer

Dat laat wethouder Verkeer Pieter Litjens woensdag per brief weten.



De brug wordt vanaf de nacht van donderdag op vrijdag aangepakt. Gevolg hiervan is dat tramverkeer tijdelijk wordt omgeleid. Ook mogen voertuigen zwaarder dan 3,5 ton vanaf dat moment geen gebruik meer maken van de brug.



Enkele maanden

Tijdens een inspectie bleek dat de brug niet meer voldoende draagkracht heeft voor het verkeer waarmee het dagelijks belast wordt. De komende periode wordt gewerkt aan een verstevigingsconstructie. De werkzaamheden zullen vermoedelijk enkele maanden tot een half jaar duren. In de komende weken zal duidelijk worden hoe lang precies.



Zware voertuigen worden vanaf vrijdag omgeleid via Tweede Hugo de Grootstraat. De tramlijnen 13 en 14 zullen worden omgeleid via de Frederik Hendrikstraat en de Marnixstraat. De halte Bilderdijkstraat (in de De Clercqstraat) zal tijdelijk worden opgeheven.



Voor voetgangers, fietsers, personenauto's en bestelwagens lichter dan 3,5 ton blijft de brug tijdens de werkzaamheden wel toegankelijk.