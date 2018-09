Brouwerij 't IJ sust kritiek rondom vergunning Blauwe Theehuis

Eerder deze week tekende het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark bezwaar aan tegen de vergunning die het nieuwe proeflokaal. Ze spraken daarover onder andere met Het Parool.



"We snappen de aantrekkelijkheid van de plek heel goed," zei Olaf Paulus van Pauwvliet, woordvoerder van de vereniging eerder deze week. "Maar in een uniek en kwetsbaar rijkmonument als het Vondelpark is zo'n grote horecazaak, waar honderden mensen op afkomen die tot laat doorzakken, niet op zijn plek."



Niet tot laat open

Patrick Hendrikse van Brouwerij 't IJ reageert op de kritiek. Hij stelt dat het terras niet groter wordt dan het was, ze niet tot laat open blijven ('hooguit tot 7, 8 of 9 uur 's avonds') en dat ze het proeflokaal niet laten afhuren voor bonte partijen met muziek.



Hendrikse: "Een paar weken geleden hebben we een kennismakingsavond georganiseerd voor omwonenden en iedereen die geïnteresseerd was. Daar was de VVVP ook bij. We hebben ons voorgesteld en verteld wat we gaan doen daar. Dat is zeker niet tot laat open. Maar als het mooi weer is misschien wel een uurtje langer dan normaal."



"De vergunning staat nu eenmaal de sluitingstijd van 1.00 uur doordeweeks en 3.00 uur in het weekend. Dat zijn wij helemaal niet van plan. We zijn een soort biertuin waar het na acht uur echt wel is afgelopen."



Wildkakkers

Hendrikse zegt wel te weten waar het pijnpunt 'm in zit. "Er zit veel oud zeer bij de vereniging en die is niet onterecht. Het park zorgt voor veel overlast. 's Ochtends vroeg zijn er al groepjes vrouwen aan het bootcampen met een intructeur die ook z'n boombox aanzet. De vereniging heeft het ook over wildplassers en -kakkers, maar wij hebben acht toiletten. Onze bezoekers gaan daar naartoe, niet in de bosjes."



Wat hem betreft is het proeflokaal dan ook een betere bestemming voor het iconische theehuis dan de eerdere eigenaren. "Wij gaan ons niet laten afhuren voor bruiloften of andere feestjes. Dat was de afgelopen twintig jaar wel anders."



Brouwerij 't IJ en de VVVP praten eind september verder.



In de winter gaat 't Blauwe Theehuis op de schop. Vermoedelijk opent Brouwerij 't IJ dan in de lente de deuren van de nieuwe vestiging.