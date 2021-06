Brouwerij Poesiat & Kater roept Cruijff-bier terug: ‘Ze vonden de rode streep niet leuk’

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Brouwerij Poesiat & Kater (@brouwerijpoesiatenkater) op 22 Jun 2021 om 9:21 PDT

De brouwer vraagt haar afnemers in een e-mail om alle blikken van Muuke #014 Legendary Pale Ale uit de fysieke en virtuele schappen te halen en op te laten halen ter vervanging. Ook op sociale media is de oproep verschenen, volgens de brouwerij omdat het bier via groothandels aan klanten is geleverd die zij zelf niet kent.

Het Muuke-bier bestaat uit een serie met telkens verschillende varianten van het bier. De naam verwijst naar een medewerker van de oude bierbrouwerij waar Bart Poesiat en Klaas Kater werkten aan de Hoogte Kadijk; naar hen is de bierbrouwerij vernoemd.

Het veertiende biertje in de Muuke-reeks moest uiteraard een ode aan Johan Cruijff worden, vertelt medeoprichter Jesse van Vollenhoven. “We zijn immers een brouwerij uit Oost, gerund door allemaal Amsterdammers.” In het bier was dan ook gras uit de Johan Cruijff Arena verwerkt.

Rode streep op shirt

Het biertje werd enthousiast ontvangen, totdat een paar weken terug een brief van Ajax op de mat viel. Pijnpunt bleek de afbeelding van het fictieve personage Muuke – met Cruijffkapsel – in een Ajaxshirt op het bierblik. “Ze vonden het niet leuk om de rode streep op het shirt terug te zien,” zegt Van Vollenhoven. “Dat is een merkrecht dat ze hebben gedeponeerd.”

Dat bevestigt een woordvoerder van de club. “Ajax is een bekende voetbalclub en de daaraan verbonden merken vertegenwoordigen een bepaalde commerciële waarde. Die merken, zoals het Ajaxlogo maar ook de rode baan, zijn allemaal juridisch beschermd.” Hij wijst erop dat alleen Ajax daardoor het recht heeft om die merken te gebruiken en in te zetten voor sponsors van de club.

Paar duizend liter

Van Vollenhoven heeft contact gezocht met de club om uit te leggen dat het om een eenmalige actie gaat. "We brouwen altijd maar een paar duizend liter van dit bier, en dan verzinnen we alweer een nieuwe. Ook legden we uit dat we allemaal Ajax-fans zijn en geen kwaad in de zin hadden.”

Daarover zegt de woordvoerder van Ajax: “Het is in het belang van Ajax, van haar sponsors en van iedereen die de club een warm hart toedraagt, om adequaat op te treden tegen partijen die de merken van Ajax zonder toestemming op een commerciële manier gebruiken.”

Bier vernietigd

Uiteindelijk gaf de club volgens Van Vollenhoven de voorkeur aan het terugroepen van al het resterende bier dat nog niet verkocht was. Het gaat om 'dertig dozen' aan vloeibaar goud dat wordt vernietigd.

Valt dat niet te redden, of over te schenken in andere biertjes? “Nee, dat is niet te doen. Maar de schade is voor ons te overzien.”

Of Poesiat & Kater er een kater aan heeft overgehouden? “We laten het erbij zitten,” zegt Van Vollenhoven. “Ik snap dat ze streng moeten optreden tegen schendingen van het merkrecht, en advocatenkosten kunnen al heel snel de verkeerde kant op lopen.”

Beeld Action Images via Reuters