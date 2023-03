Brouwerij La Trappe schiet Kleiklooster in de Bijlmer te hulp: ‘We vonden elkaar in het maken van mooi bier’

Brouwerij Kleiburg krijgt een duwtje van de doorgewinterde Brabantse branchegenoot La Trappe. Samen brouwen de grootste en kleinste kloosterbrouwerij van Nederland een duchtige tripel, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het worstelende Kleiklooster in de Bijlmer. ‘Wat zij in een dag brouwen, doen wij in bijna een jaar.’

Twee concurrenten die elkaar te hulp schieten, dat komt in bierland niet vaak voor. Alhoewel, concurrentie is in de wereld van het kloosterleven een wel erg aards begrip.

Maandagmiddag slaat de oudgediende trappistenbrouwer de Koningshoeven het eerste bierfust aan van Traditionair: een duchtige tripel, gebrouwen samen met de jonge kloosterbrouwer Kleiburg. De opbrengst komt geheel ten goede aan de opvang van ontheemden in het Kleiklooster in de Bijlmer.

Het is, om in Bijbelse termen te spreken, David én Goliath. “We kwamen ons voorstellen, onze brouwmeester en ikzelf,” zegt abt Johannes van den Akker van het Kleiklooster over het eerste bezoek dat hij aan de Brabantse brouwer van La Trappe bracht. “Zitten we daar tegenover meer dan tien man. Allemaal hoofden van iets: supply chain, marketing, ga maar door. Wij waren heel Kleiburg. Wat zij in een dag brouwen, doen wij in bijna een jaar.”

Trappistenbrouwerij

Het contrast kan nauwelijks groter zijn. Bij de Koningshoeven in Berkel-Enschot wordt sinds 1884 bier gebrouwen, in Zuidoost sinds 2016. De Koningshoeven is een van de tien erkende trappistenbrouwerijen in de wereld en een van de productiefste. Kleiburg is een van de vele microbrouwers die het afgelopen decennium zijn ontstaan.

Niet alleen in hectoliters en historie is er verschil. De stille abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven is een traditioneel klooster waar achttien monniken in stille gemeenschap leven volgens de regels van Benedictus: acht uur bidden, acht uur werken, acht uur rusten. Dan het Amsterdamse Kleiklooster, in 2015 in een van de overblijfselen van de voormalige honingraatflat Kleiburg gesticht. Bewust in Zuidoost, als steunpunt voor de minderbedeelden van de wijk. Het is een open klooster, waar iedereen kan aankloppen bij de vijf gezinnen die tezamen de orde vormen. Gezinnen met werk en kinderen, die naast hun kloosterwerk een eigen leven leiden.

“Zij hebben een uitgesproken, misschien extreme stap gemaakt,” zegt abt Johannes. “Zij bidden zeven keer per dag, wij één keer. Zij leven in stilte, wij praten veel. Zij wijden zich volledig, ik zoek een manier waarop we ook vol in het leven van de stad aanwezig kunnen zijn.”

Ora et labora

Maar de missie komt overeen: ora et labora, bid en werk, waarbij werk vooral aan het geloof en voor de gemeenschap is. In een van de flats van het Kleiklooster is een opvang voor dakloze vrouwen en hun kinderen die om welke reden dan ook op straat zijn beland. De bieropbrengsten zorgen voor de financiële onderbouwing. Tenminste: dat is de bedoeling.

De kloosterlingen van Kleiburg zagen hun missie in coronatijd groeien, maar tegelijkertijd de geldstroom ervoor wegebben. Terwijl er al plannen waren voor een tweede vestiging, ging in het eerste coronajaar het bijbehorende proeflokaal in de blauw-gele schaduw van Ikea – bij gebrek aan klandizie van de omliggende kantoorgebruikers – failliet en de brouwketels op een laag pitje.

Inmiddels is het proeflokaal weer open, evenals de geplande tweede vestiging, in Amersfoort. Er staat zelfs een nummer drie op poten, in Ede. “We zijn nog aan het herstellen,” zegt abt Johannes. “De kantoren om ons heen zijn voor de helft gevuld. We hebben een hoop minder aanloop.” Dus springen de kloosterlingen zelf financieel bij om de activiteiten te financieren. Maar voor de lange termijn is dat geen oplossing.

Broederschap

De worstelingen bleven niet onopgemerkt. “Ik geef trainingen aan religieuze leiders aan de Vrije Universiteit. Ik vertel een financieel verhaal, over verdienmodellen voor kloosters. Daar schoof broeder Isaac van de Koningshoeven bij aan, wel de laatste die ik iets moet vertellen over maatschappelijk ondernemen.”

“We zijn aan de praat geraakt. Hij herkende iets in ons, maar zag ook dat wij van een totaal andere wereld waren. We moesten elkaar eerst als gemeenschap leren kennen. Niet beginnen met bier, maar met de broederschap. Op inhoud elkaar vinden. Dan komt het bier wel.”

En dat kwam, vertelt abt Johannes. “We begonnen met een proeverij. Eerst verkennen wat er past: waar zien we de spannende combinaties ontstaan? We zijn gewoon gaan puzzelen en hebben een soort middenweg gevonden.”

Traditionair 'heeft de stevigheid van La Trappe, maar de frisheid van Kleiburg'. Beeld Bierbrouwerij de Koningshoeven

Want zelfs in het bier botsen de kloosterstijlen met elkaar. La Trappe is een traditionele, zware tripel (zwaar bovengistend bier), Kleiburg een tripel IPA, de hoppige gistvorm die het afgelopen decennium in hippere bierkringen populair werd. “Het kon niet verder uit elkaar liggen,” zegt abt Johannes. “Maar we vonden elkaar in het maken van mooi bier. Dat is ook een soort kunst.” Het resultaat is volgens hem ‘best een stevig bier’, met een alcoholpercentage van 8,5. “Dat zit tussen onze beide tripels in. Hij heeft de stevigheid van La Trappe, maar de frisheid van Kleiburg.”

De Koningshoeven financiert het project en zorgt voor verkoop, marketing en distributie waardoor het niet alleen in beider proeflokalen, maar ook bij horeca en slijters terechkomt. “En de hele opbrengst komt direct ten goede aan onze opvang,” zegt abt Johannes. “Dat is directe winst. Daarnaast is het voor het merk Kleiburg fantastisch dat we zo breder bekend worden.”

Relevant blijven

De samenwerking is vooralsnog eenmalig. “Maar de contacten met de abdij gaan niet meer weg. Die relatie is gegroeid en versterkt. Ik heb afgelopen najaar de jaarlijkse retraite van de broeders in de Koningshoeven geleid. We hebben ons samen een week afgezonderd en bezonnen. Dat was behoorlijk intensief.”

Het contact zal hen beide veranderen, vermoedt de abt. “Alleen niet van de ene op de andere dag. Dat heeft meer tijd nodig. Ook bij ons. Wij zijn jong, nog zoekende naar onze plek. Maar de Koningshoeven zoekt ook naar hoe zij als traditioneel klooster nog in deze tijd passen. Maar de zoektocht is dezelfde: wat drijft ons, hoe vertalen we geloof in praktijk en hoe houden we dat relevant.”