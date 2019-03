Broodjeszaak Sal Meijer sluit na ruim 60 jaar de deuren

Reden is de moeilijke zoektocht naar geschikte toezichthouders. Die zijn nodig om te controleren of de broodjes wel echt koosjer worden bereid. Ook trok de zaak steeds minder klanten en liepen de kosten op.



Het kostte eigenaren Koppert en zijn vrouw Claudia Koppert-van Nieuwkerk te veel energie om de zaak draaiende te houden. "We hebben het twee jaar lang met veel plezier gedaan, maar we kregen er te weinig voor terug. Dan houdt het een keer op."



Dat betekent dat ruim twee jaar naar de doorstart het doek dan toch valt voor de broodjeszaak. Het zat er overigens al een beetje aan te komen. Om kosten te besparen werden de openingsuren in de avonden een paar maanden geleden al geschrapt.



Verhuizingen

Sal Meijer is in ruim 60 jaar uitgegroeid tot een begrip in de stad en omstreken. De zaak begon in 1957 in de Jodenbreestraat, verhuisde in 1964 naar de Nieuwmarkt en kwam in de jaren tachtig in de Scheldestraat terecht.



In december 2015 kondige de zaak aan haar deuren te sluiten, want eigenaren Maurits Blog en zijn vrouw Marjan hadden geen opvolger in eigen kring. Het echtpaar Koppert besloot daarop de zaak voort te zetten, in Buitenveldert.



De broodjeszaak is beroemd geworden dankzij de populaire broodjes ossenworst, warm vlees en de viskoekjes en kroketjes. Maar ook door de gemoedelijke sfeer die er altijd hing.



Vooral in de Joodse gemeenschap reageren mensen vol ongeloof op de sluiting van de zaak. Advocaat Ron Eisenmann bracht die stroom op gang, door een foto op twitter te plaatsen van het briefje dat op de deur is geplakt: 'Vanaf heden gesloten'.



