Broodjes alleen ingepakt meegeven, tafels en stoelen weg: Fratellini mag definitief blijven na aanpassingen

De broodjes worden goed verpakt en elders opgegeten, de tafels en stoelen gaan weg en er wordt geen alcohol meer verkocht voor directe consumptie. Dat is het plan van aanpak van de eigenaren van Fratellini, die hiermee zorgen dat hun delicatessenwinkel aan de Haarlemmerstraat voldoet aan de voorwaarden van de gemeente en dus mag openblijven.

Toeristenwinkels

Fratellini heeft roerige tijden achter de rug. In december 2022 verrichtten handhavers van de gemeente een controle, waaruit bleek dat de zaak niet voldeed aan het bestemmingsplan Winkeldiversiteit, dat is gericht op het beperken van toeristen- en souvenirwinkels. De winkel wordt ook gebruikt als horeca, luidde het oordeel van de gemeente, en dat mag niet.

Na een gesprek en enkele wijzigingen bleef de gemeente dwarsliggen: de zaak zou een ‘mengformule’ zijn, een winkel waarvan een deel ook wordt gebruikt voor horeca-activiteiten. Fratellini kreeg een dwangsom opgelegd. De eigenaren startten in april een petitie, die inmiddels zo’n 900 keer is ondertekend. De omwonenden vroegen de gemeente om maatwerk, maar dat was geen optie, zei een woordvoerder destijds: ‘Je voldoet aan het bestemmingsplan, of niet.’

Aanpassingen

In juni deden de eigenaren opnieuw enkele aanpassingen en dachten dat de zaak hiermee was afgerond. Tot er twee weken geleden plotseling toezichthouders op de stoep stonden, met het bericht dat de zaak nu toch echt zou moeten sluiten.

Het besluit werd op het nippertje opgeschort, zodat de eigenaren toch nog tijd hadden voor aanpassingen. Het plan voor die veranderingen was ‘overtuigend’, aldus de gemeente. De zitgelegenheden worden verwijderd, er mag geen alcohol worden geschonken en Fratellini mag niet meer als eetgelegenheid adverteren. Ook mag er geen focaccia in het zicht van de klant worden gemaakt. De eigenaren gingen akkoord, hoewel ze het allemaal wel ‘heel ver’ vonden gaan. “Wij willen ons netjes opstellen, echt, maar je wordt bijna als crimineel behandeld. Alsof we geen broodjes, maar drugs verkopen.”

De delicatessenzaak mag nu dus definitief openblijven, zegt een woordvoerder van stadsdeel Centrum. Fratellini’s plan van aanpak is afdoende. “Daarmee heeft de winkel niet meer de uitstraling van een horecabedrijf. Onder die voorwaarden mag Fratellini in de winkel broodjes blijven bereiden, en goed verpakt aan klanten meegegeven om elders op te eten. De winkel heeft in korte tijd een goede band met de buurt opgebouwd. We zijn blij dat de ondernemers de zaak hebben aangepast zodat Fratellini open kan blijven.”

