Bronzen vingertje voor Nel de Jager ‘waar iedereen lekker over struikelt’

Het bronzen ‘struikelvingertje’ steekt uit op Eenhoornsluis. Beeld Nina Schollaardt

De Jager overleed in 2019 na een ziektebed. Als oud-straatmanager van de Haarlemmerstraat- en dijk, was ze nauw betrokken bij de opbloei van de Haarlemmerbuurt. Ze hield zich bezig met de winkels en verhuurders, en zorgde ervoor dat de sterk verloederde Haarlemmerstraat- en dijk in 2012 tot de leukste winkelstraat van Nederland werd benoemd.

Haar priemende vingertje is nu vereeuwigd op de Eenhoornsluis. De kunstenaar die het initatief nam voor het beeldje, blijft graag anoniem. “Hij heeft hele goede en dierbare herinneringen aan Nel,” vertelt Sheila Prommenschenckel, de huidige straatmanager. “Vanochtend vroeg hebben we het om 7.00 uur geplaatst. We hebben het niet bij de gemeente aangevraagd, dit is een beetje een illegale guerilla-actie. Dat past goed bij Nel.”

Warm hart

De Jager leeft nog altijd voort in de stad en onder de winkeliersvereniging. Ze kwam vaak op de straat, bemoeide zich met ondernemingen en zorgde ervoor dat die terechtkonden in leegstaande panden. Het kunstwerk heeft al veel reacties gehad van vrienden, nabestaanden en kennissen. “Velen dragen haar een warm hart toe, ze is heel belangrijk geweest voor de buurt.”

Of het eerbetoon mag blijven staan, is afwachten. Vooralsnog is het bronzen vingertje te bewonderen op de Eenhoornsluis. Oppassen om te struikelen hoeven de voorbijgangers gelukkig niet. Prommenschenckel, lachend: “We hebben ‘m wel een beetje aan de zijkant geplaatst.”