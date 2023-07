Bronzen struikelvingertje voor Nel de Jager keert terug op de Eenhoornsluis

Het bronzen ‘struikelvingertje’ voor Nel de Jager werd in 2019 gestolen; door een crowdfundingsactie kan het nu worden herplaatst. Beeld Nina Schollaardt

In mei 2021 werd het kunstwerkje geplaatst op de brug tussen de Haarlemmerstraat en -dijk, waar Nel de Jager jarenlanger straatmanager was. In die hoedanigheid bemoeide ze zich met de winkels en verhuurders, en zorgde ze ervoor dat de verloederde Haarlemmerstraat in 2012 tot de leukste winkelstraat van Nederland werd benoemd.

De Jager overleed in 2019. Een grafsteen hoefde ze niet, zei ze vlak voor haar overlijden in Het Parool. “Doe mij maar een bronzen vingertje dat uitsteekt op de Eenhoornsluis waar iedereen lekker over struikelt.”

Dat eerbetoon kwam er, maar werd al na ruim twee maanden gestolen. “We zijn toen een crowdfundingsactie gestart om het kunstwerk opnieuw te plaatsen,” zegt huidig straatmanager Sheila Prommenschenckel. “Het vingertje is dus bekostigd door heel veel mensen en ondernemers uit de buurt.”

Hoewel het kunstwerk destijds goed in de grond zat, is het met wat ‘wrikken en trekken’ losgerukt. Het vingertje wordt nu steviger vastgezet. Wie de kunstenaar is, blijft onbekend.

Priemende vinger

De nalatenschap van De Jager in de stad en de winkeliersvereniging is groot. Ze was vaak te vinden op straat tussen de ondernemers en zorgde ervoor dat die terecht konden in leegstaande panden. Prommenschenckel: “Ik hoor in de straat vaak: ‘Dat heeft Nel nog geregeld.’ En zelfs tijdens landelijke zoommeetings vragen mensen mij of ik haar opvolger ben. Terwijl er nog een andere straatmanager tussen ons in zat!”

Het priemende vingertje van De Jager wordt zaterdag om 11.00 uur onthuld.

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.