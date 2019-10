Bronzen stier Beursplein verdwenen vanwege gebroken poot

Wie langs het Beursplein fietst, is het misschien opgevallen: het beeld van de bronzen stier is verdwenen. Volgens de gemeente heeft het dier een poot gebroken toen hij werd opgetild om te verplaatsen.

Het bronzen beeld weegt zo’n 2500 kilo. De stier werd in 2012 stiekem neergezet op het Beursplein door kunstenaar Arturo di Modica. Hoewel hij daar geen vergunning voor had, mocht het beeld blijven staan.

Bij de herindeling van het Beursplein in het kader van project Rode Loper is de stier verplaatst. De eigenaar van het werk, die volgens de gemeente anoniem wil blijven, was niet helemaal tevreden met de nieuwe plek van zijn stier. In overleg met de gemeente werd afgesproken hem weer te verplaatsen. Vorige week dinsdag is tijdens het optillen van het kunstwerk, dat vastgelijmd staat op een betonnen plaat, de linkerachterpoot gebroken.

Momenteel loopt een onderzoek naar hoe dat kon gebeuren, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Het dier staat nu in een opslag. We gaan samen met de kunstenaar en de eigenaar bepalen hoe we hem het beste kunnen repareren.”

New York Stock Exchange

De bronzen stier heeft een grotere broer - ook van di Modica’s hand - die bij de New York Stock Exchange staat. De kunstenaar wilde met het werk in Amsterdam een positief signaal geven aan Europa, dat in 2012 op de top van de economische crisis zat. Een stier valt aan met zijn kop naar beneden waarna het slachtoffer omhoog wordt gegooid. Dezelfde beweging als de koersen op de beurs maken, aldus de Italiaanse-Amerikaanse di Modica.

De Charging Bull, ook wel ‘The Wall Street Bull’ in het financiële district van New York. Beeld AFP