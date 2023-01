Bronzen kop van August Willemsen gestolen van begraafplaats De Nieuwe Ooster

Het bronzen hoofd van August Willemsen (1936-2007). Beeld Dingena Mol

Op begraafplaats De Nieuwe Ooster is in het weekend van 21 en 22 januari een bronzen kop van August Willemsen (1936-2007) gestolen. Het beeld, dat eind november ter gelegenheid van de 15de sterfdag van de Amsterdamse schrijver/vertaler bij zijn graf werd geplaatst, is met geweld van de sokkel gezaagd. De maker van het beeld, Pépé Grégoire, spreekt van ‘een aanslag’.

“Ik ben verbijsterd,” zegt de kunstenaar als hij op zijn werkadres in Italië van de diefstal op de hoogte wordt gebracht. “Het brons levert misschien drie tientjes op, en dat staat in geen verhouding tot de artistieke en emotionele waarde van het beeld en het leed dat hierdoor wordt veroorzaakt. In zekere zin is het een aanslag op mijn identiteit. Je wordt geen kunstenaar om er rijk van te worden, maar om iets bij te dragen aan de gemeenschap. Ik word er vreselijk verdrietig van.”

Ook de directie van de begraafplaats in de Watergraafsmeer is ontdaan over de diefstal, die maandag werd ontdekt. “Vrijdag hadden we nog een foto van het beeld genomen omdat er toen sneeuw lag,” zegt directeur Peter van der Linde. “Toen we maandag op ronde gingen, zagen we dat het was verdwenen. Onvoorstelbaar, ik kan er met mijn verstand niet bij. Welke idioot doet nou zoiets op een begraafplaats? Het is zo respectloos.”

Crowdfunding

Het beeld, De Kop van Guus gedoopt, was er gekomen dankzij de Stichting August Willemsen. Via crowdfunding en enkele subsidies was 10.000 euro ingezameld, en daarmee kon een gietsel worden gemaakt van het portret dat Grégoire in 1995 voor het Letterkundig Museum in Den Haag had vervaardigd.

Marie Roelofsen, een van de initiatiefnemers: “We hebben het er nog over gehad of we niet ander materiaal hadden moeten gebruiken, maar dan was het nooit zo’n mooie kop geworden. En we vertrouwden erop dat het stevig op de sokkel was bevestigd. We hopen maar dat het beeld nog wordt teruggevonden. Als dat niet gebeurt, is het afgelopen, vrees ik. We zijn meer dan een jaar bezig geweest om het geld bij elkaar te krijgen. Dat gaat niet nog een keer lukken.”

Grégoire wil graag meedenken over een nieuw beeld. “Maar wat heeft het voor zin als je het niet kunt beveiligen? Misschien moeten we onze kunstwerken voortaan voorzien van een chip, zodat je kunt zien waar het is gebleven. Of moeten we de beelden maar van ijzer gaan maken? Het probleem is dat er geen materiaal is dat brons kan vervangen. Het is ideaal voor werk in de openbare ruimte. Ander materiaal is kwetsbaarder en minder weersbestendig.”

Niet de eerste keer

Voor de kunstenaar is het niet de eerste keer dat een kunstwerk van hem is gestolen. In januari 2007 roofde een bende koperdieven zeven bronzen beelden uit de tuin van het Singer Laren, waaronder een afgietsel van het wereldberoemde beeld De Denker van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. Grégoire: “Ze richtten voor miljoenen euro’s schade aan en hielden er 350 euro aan brons aan over. De daders begrepen helemaal niets van kunst.”

Volgens de politie zijn dit jaar alweer drie aangiftes gedaan van diefstal van begraafplaatsen in Amsterdam. Ook in 2014 was een bende koperdieven actief. De Nieuwe Ooster is sindsdien vanaf 5 uur ’s middags gesloten. Het personeel van de begraafplaats gaat extra surveilleren, en de directie beraadt zich op extra maatregelen.

“Maar dat is enorm ingewikkeld,” zegt Van der Linde. “Het terrein is 33 hectare groot en langs de Middenweg staat een hek waar je zo overheen bent. Mensen die kwaad willen houd je niet tegen; die kunnen zich ook laten insluiten. We gaan een schouw doen om te kijken welke beelden er nog meer op kwetsbare plekken staan. Maar het blijft een lastig verhaal. Je kunt ook niet zomaar alle bezoekers aanspreken, want veel mensen komen hier om te rouwen. Het is in- en intriest.”