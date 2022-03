Bronzen beeld André van Duin nu pal voor Carré te vinden

Het bronzen beeld staat nu met zijn neus naar Koninklijk Theater Carré, waar Van Duin al in 1968 op de planken stond, als 21-jarige. Beeld Alphons Nieuwenhuis

Het beeld, een creatie van kunstenaar Streetart Frankey, werd gemaakt ter ere van de 75ste verjaardag van André van Duin. Kenners herkennen er Flip Fluitketel gemakkelijk in terug − het typetje dat Van Duin in 1979 introduceerde, en Frankeys eerste echte herinnering aan de komiek. “Van jongs af aan ben ik al diep onder de indruk van André van Duin,” vertelt de kunstenaar. “Ik vond het niet meer dan terecht om hem een heldenbeeld te geven.”

Frankey plaatste het beeld vorige maand als verrassing op een hoge sokkel op het Rokin, maar vanwege de code oranje tijdens storm Franklin haalde hij het beeld om veiligheidsredenen daar dezelfde dag nog weg.

Iconische plek

Zonde om het niet alsnog een gepaste plek te geven, vond hij. Belangrijk was dat de plek niet te hoog zou zijn vanwege omwaaigevaar, dat hij niet makkelijk mee te nemen zou zijn, maar toch voor iedereen te zien, aldus Frankey. De bronzen versie van Van Duin staat daarom sinds donderdagnacht ‘met zijn neus naar Carré’. Over de plek heeft hij niet lang hoeven nadenken: “Een iconische plek voor een iconisch persoon.”

Om te zorgen dat het beeld niet van de sluis afwaait, is het verzwaard met een betontegel. Frankey heeft de echte André van Duin van tevoren ingeseind over het nieuwe thuis dat hij voor het beeld had bedacht. Die liet weten dat hij het een mooi idee vond.

Iedereen die langs de Amstel loopt, fietst of vaart, kan bronzen André de komende tijd bewonderen. En zeker voor bezoekers van Koninklijk Theater Carré, waar Van Duin al in 1968 als 21-jarige speelde, is hij niet te missen. “In een recent interview over zijn carrière, vertelde hij dat hij het meest trots is op het feit dat hij mensen kan laten lachen. Hoe mooi is dat. Ik hoop daar op mijn manier een bijdrage aan te hebben kunnen leveren.”