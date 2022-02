Brommend bij de pomp: Amsterdammers balen van huizenhoge benzineprijzen

Een liter Euro 95 ligt woensdag op 2,149 euro. Diesel kost 1,839 euro per liter. Beeld BELGA

“Niet te geloven,” zegt de 60-jarige Murat Ari. In de ene hand houdt hij de pomp, met de andere wijst hij naar het schermpje naast de meter. “1,84 euro voor een liter diesel.” Voor zijn stukadoorsbedrijf heeft Ari tien auto’s, dus de oplopende benzineprijzen raken hem flink. “Maar ja, het is niet anders,” zucht hij. “Wat je nodig hebt, heb je nodig, toch?”

De stijgende brandstofprijzen stegen afgelopen dagen meermaals tot recordhoogte: de landelijke adviesprijs voor een liter Euro 95 ligt woensdag op 2,149 euro. Ook diesel is met 1,839 euro per liter behoorlijk aan de prijs. De meest recente boosdoener is de gespannen situatie aan de Oekraïense grens. De markt reageert op een mogelijke escalatie van het conflict, waarbij de Russische export van olie en gas in de problemen kan komen.

Openbaar vervoer

Zo werken geopolitieke spanningen door tot aan een tankstation in Nieuw-West. Onder de tankende mensen is Enes Ercan (23), die de stijgende prijzen ‘echt belachelijk’ vindt. De student mondheelkunde leent geregeld de auto van zijn zus. Noodzaak is het niet: hij doet het vooral ‘bij luiheid’. Met het oog op de prijzen neemt hij nu vaker het openbaar vervoer. “Maar er zijn ook mensen die hun auto écht nodig hebben. Voor hen is dat geen optie.”

Zo iemand is de 33-jarige autohandelaar Mustapha. “Ik heb geen keuze, door mijn werk. Ik word dus in feite gedwongen om zulke bedragen te betalen. Zo simpel is het.” Zijn ogen dwalen af naar de meter, in een poging onder de 20 euro te blijven. “Ik heb het bepaald niet breed, dus ik tank kleine beetjes. Zo hoef ik toch wat minder in één keer te betalen.”

Verdelen van de klap

Meerdere pompgangers passen dezelfde tactiek toe. Barbara Hoek (51) gooit haar auto sinds een paar weken steeds half vol, om ‘de klap de verdelen’. Ercan draagt 27 euro bij aan de benzinekosten van zijn zus: “Een volle tank, dat doe ik niet meer, hoor!”

Niet iedereen maakt zich even grote zorgen. Een rijleraar die anoniem wil blijven tankt door zijn beroep bovengemiddeld veel, maar ‘houdt zich er niet zo mee bezig’. Jacqueline Winters (46) komt net van haar vrijwilligerswerk in het asiel en ligt ook niet wakker van de stijgende prijzen. “Ik gebruik de auto eigenlijk bijna nooit. Het is toevallig dat je me hier treft.”

Zijn de kosten aanleiding om een alternatief te overwegen? Ari denkt er weleens over na om met zijn bedrijf over te stappen op elektrische auto’s, maar het lijkt hem onhandig om niet altijd een oplaadpunt in de buurt te hebben. Winters pakt sowieso meestal de fiets, maar pleit ervoor om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. “Het is hetzelfde met vliegen: mensen willen het minder doen, maar de trein is duur en onhandig. Daar zou iets aan gedaan moeten worden.”