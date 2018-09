Broers Ridouan Taghi nog altijd vast in Marokko

Volgens haar wordt aan beide Marokkaanse Nederlanders geen bijstand van een advocaat toegelaten. "Een in het kader van een eerlijk proces zorgwekkende situatie."



Taghi (40) wordt genoemd als het brein achter meerdere afrekeningen in het criminele circuit in Nederland, onder meer een moord op Hakim Changachi (31) in Utrecht. De daders hebben hem voor iemand anders aangezien en dus per vergissing geliquideerd. Zijn broers worden verdacht van betrokkenheid bij een moord eind vorig jaar in Marrakech.



Beloning van 25.000 euro

Waarschijnlijk was een crimineel en clubeigenaar het doelwit van de liquidatie, maar de zoon van een rechter was op zijn stoel gaan zitten en werd toen doodgeschoten. Weski liet eerder al weten dat er heel veel mensen zijn aangehouden in deze zaak.