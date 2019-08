Broers krijgen celstraf voor bezit luxe spullen zonder legaal inkomen

Tas van Louis Vuitton. Beeld -

Jonergio leverde een Australische toerist bovendien wat cocaïne, veroorzaakte in ‘een dollemansrit’ door de stad (in een Mercedes G-klasse) forse schade aan een auto en trapte op de vlucht voor de politie een deur van een flatgebouw in. In hun woningen in Oost en de Indische Buurt vond de politie zakjes cocaïne, heroïne, xtc, plus kogels (verstopt in een paar Uggs-laarzen in een trapportaal). Onder moeders bed lag een plak hasj.

Afgeluisterd

De broers waren in het voorjaar van 2018 gezien op een scooter van ruim 4.000 euro die Jonergio en de moeder met contant geld hadden gekocht. Ze werden gezien in dure kleren zoals een jas van Moncler, truien en assecoires van Louis Vuitton en Gucci. Ook kocht Jonergio een Rolex van 4.650 euro en verbleef hij geregeld in hotels, restaurants en spa’s waar hij contant betaalde.

Vanwege de witwasverdenking werden de broers afgeluisterd, waardoor de recherche het idee kreeg dat in elk geval de oudste in drugs handelde. Op foto’s en filmpjes pronkten de broers met hun spullen. In een club danste Jonergio met biljetten van 200 euro in de ene en van 50 in zijn andere hand.

Zwijgrecht

Na zijn arrestatie beriep Jonergio zich eerst op zijn zwijgrecht. Toen zijn vader na een ziekbed was overleden, zei hij dat die veel had gewonnen met gokken en dat hij zijn zoons de winst had toegestopt. De rechtbank gelooft dat niet, te meer omdat die vader kort voor zijn dood juist had gezegd dat hij ‘met zijn zieke mond’ steeds ‘moest hosselen in plaats van dat zij mij geld geven’.

Tijdens de huiszoekingen vond de politie tienduizenden euro’s aan contanten en voornoemde kleding. Op de lijst van in beslag genomen spullen, die de verdachten niet terugkrijgen, staan acht jassen van Moncler, Stone Island, Canada Goose, Parajumpers, Dsquared en Woolrich. Zes truien, twee trainingspakken, een heleboel T-shirts en broeken zijn ook van peperdure merken. Dan zijn er nog de zonnebrillen (onder meer van Dolce en Gabbana), schoenen (Philipp Plein, Louboutin, Louis Vuitton, Gucci), en riemen en tassen.

Doodsbedreiging

Jorgino bedreigde agenten tijdens een verhoor met de dood. Voor de dollemansrit op de vlucht voor de politie had hij een verklaring: hij wilde naar huis omdat hij bang was in zijn broek te zullen poepen, waarna zijn vrienden dat zouden filmen, met ernstig gezichtsverlies tot gevolg.