Broer van oud-voetballer Evander Sno was doelwit aanslag

Dat blijkt uit de beelden die de politie dinsdag in het programma Opsporing Verzocht liet zien. Al in de ochtend na de explosie in de Van Reigersbergenstraat in de Frederik Hendrikbuurt liet de politie weten uit te gaan van een gerichte actie. Mogelijk was een conflict om drugs aanleiding.



Daar vielen wonderwel geen slachtoffers bij. In de omgeving van de ontploffing sprongen ruiten, waaronder die van een kinderkamer waar een peuter lag te slapen. Volgens een woordvoerder werden overal scherven teruggevonden.



Waarom de onbekende man die op bewakingsbeelden te zien is de granaat plaatste is onbekend. De politie roept mensen die in de bewuste nacht iets verdachts gezien hebben op zich te melden.



Sno was op het moment dat het explosief onder zijn auto geplaatst werd en afging met familie in een om de hoek gelegen café.