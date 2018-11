Broer van gezochte topcrimineel Razzouki aangehouden

Zaki Razzouki is opgepakt voor het bezit van een pistool en een revolver, een paar gram heroïne en betrokkenheid bij diefstal met braak. Hij is inmiddels voor negentig dagen in voorarrest genomen door de rechtbank.



Razzouki is de zoveelste crimineel uit de entourage van de internationaal gezochte Ridouan Taghi (40) en Saïd Razzouki (46) die wordt opgepakt. Taghi en Razzouki worden door de opsporingsdiensten gekoppeld aan zeker twintig liquidaties in de regio Utrecht en Amsterdam.



Klopjacht

Volgens zijn advocaat Yassine Bouchikhi heeft de arrestatie niets te maken met het grote onderzoek Marengo naar de groep Taghi-Razzouki, al onderzoekt de recherche deze verbanden intensief. "Er is geen enkele link te leggen tussen het dossier tegen mijn cliënt en die andere zaak." Politie en justitie maken een klopjacht op de families Taghi en Razzouki.



De eerste broer uit de familie Razzouki die werd gearresteerd was Mohammed Razzouki (37), die in december vorig jaar gewond was geraakt bij een liquidatiepoging, maar overleefde. Hij wordt door justitie verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van telg Changachi uit een beruchte familie uit Overvecht in januari 2017. Hij zit nog vast en moet eind november voor de rechter verschijnen.



Onschuldige broer

In diezelfde zaak zit kroongetuige Nabil B. vast, die uitvoerige verklaringen heeft afgelegd tegen de groep Taghi-Razzouki. Zes dagen nadat het Openbaar Ministerie hem als kroongetuige had gepresenteerd, werd zijn volstrekt onschuldige broer Reduan B. op 29 maart geliquideerd in Amsterdam-Noord.



Voor die zaak zit Amsterdammer Shurandy 'Andy' S. (40) in de cel. Hij heeft bekend de moordenaar te zijn, maar zegt dat hij niet wist dat hij de kroongetuige moest vermoorden.



Binnen de opsporingsdiensten en in het criminele milieu gaan sleutelspelers er van uit dat de groep van Taghi en Razzouki de opdracht voor de liquidatie van de broer van de kroongetuige heeft gegeven.



Blunder

Niet alleen familieleden van Razzouki zijn door de politie opgepakt. Recent zijn in Marokko Ridouans broers Jamal (47) en Morad (30) gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een andere geruchtmakende liquidatie. Dit betreft de moord op de onschuldige zoon van een Marokkaanse opperrechter, door een persoonsverwisseling.



De uit Amsterdam ingevlogen schutters hadden de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha 'Moes' F. moeten liquideren op het terras van zijn luxe koffiebar in Marrakech. Ze blunderden en zijn snel gearresteerd. Voor die zaak zit ook de Utrechtse crimineel Anouar 'Zwartkat' B. (27) vast in Marokko.



Martin Kok

Begin oktober arresteerde de Nederlandse politie tijdens invallen in Utrecht, Nieuwegein en Vianen zeven verdachten die worden verdacht van lidmaatschap van de criminele organisatie van Taghi en Razzouki. Deze week kwam daar Utrechter Zakaria A. bij - die volgens justitie eind 2016 de misdaadblogger Martin Kok heeft doodgeschoten in opdracht van de groep - al kon justitie die verdenking nog onvoldoende staven om hem ook voor die zaak in voorarrest te houden.



Anouar B. heeft in Marokko verklaringen afgelegd waarin hij Ridouan Taghi heeft aangewezen als de opdrachtgever voor de liquidatie van Kok. Taghi en Razzouki hebben via hen advocaten tot nu toe met klem ontkend dat zij achter tal van liquidaties zitten.