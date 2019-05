Broer geliquideerde Chahid Yakhlaf: ‘Hoes en Ben zitten hier achter’

De uitgebrande auto zou gebruikt zijn als vluchtauto bij de liquidatie in Kerkdriel. Beeld ANP

“Je moet de hoofdpersonen hebben (..) Houssine A., ja, en Benaouf A., ja. Ben is een echte bitch. De grootste bitch die ik ooit gekend heb.”

Hij linkte de moord op zijn broer stellig aan de Amsterdamse onderwereldvete die toentertijd in drie jaar al vele levens had gekost, naar aanleiding van het verdwijnen van ‘200 kilo’ (cocaïne) uit de haven van Antwerpen. “Het zal geen poedersuiker zijn geweest.”

Chafik zei ook dat zijn broer en hij door het rivaliserende kamp ‘de zusjes’ werden genoemd: een term die later zou opduiken in de communicatie tussen de verdachten die vanaf deze week voor deze liquidatie en andere moordaanslagen terecht staan.

De belangrijkste van die verdachten is Omar Lkhorf (28), die de liquidatie namens ‘Hoes’ en ‘Ben’ zou hebben aangestuurd. Hij herhaalde zijn stellige ontkenning: “Dat ik de opdracht heb gegeven voor de moord, daar klopt helemaal niets van. Alles waarvan ik beschuldigd word, vind ik belachelijk. Dat ik vast zit, vind ik ook belachelijk.”

Een rechtbanktekening van Benaouf A. Beeld ANP

‘Geen vertrouwen’

Vermoed schutter Hicham M. (25) herhaalde wat in eerdere verhoren had betoogd: het klopt niet dat hij één van de schutters is. Wel had hij versleutelde ‘PGP’-smartphones in bewaring waarmee vele inmiddels leesbaar gemaakte e-mails zijn verzonden waarin de moord werd besproken. “Ik kan niks zeggen over andere jongens. Over mezelf kan ik zeggen dat de berichten die ik heb verstuurd, niks te maken hebben met liquidaties. Ik heb een auto op mijn naam gehad en ik heb PGP’s in bewaring genomen voor jongens. Als een bericht binnenkwam, moest ik dat gelijk doorgeven, zo ging het in werking een beetje.”

Mohamed H. (29), de vermoede tweede schutter, ontkent ook schuldig te zijn en zegt het vertrouwen in zijn proces kwijt te zijn. “Het klopt niet dat ik de schutter ben. Wat ik kan zeggen, heb ik al eerder verklaard. Ik heb wat aantekeningen die ik later wil voorlezen, verder zal ik zwijgen. Ik heb geen vertrouwen meer in dit proces.”

Tegen de rechters: “Ik beschuldig u nergens van en ik zeg niet dát het zo is, maar telkens als ik voor zittingen de zaal in kom lopen, krijg ik het gevoel u uw oordeel al klaar heeft.”

Ondergedoken

Chahid en Chafik Yakhlaf reden die avond met een vriend camping Maaszicht bij Kerkdriel af waar de broers al een tijd zaten ondergedoken. Twee mannen met automatische wapens namen hun auto onder vuur.

Bestuurder Chahid werd door 15 tot 20 kogels geraakt en overleed korte tijd later in een dorp waar hij in paniek naartoe was geracet. Chafik had een schampschot in zijn hoofd, één in zijn borst en één in zijn bovenbeen. Hun vriend werd in zijn bil geraakt.