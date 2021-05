Broek in Waterland nog in shock: ‘Een auto in mijn tuin. Dat klopt niet, dacht ik’

Agenten doen onderzoek in het weiland in Broek in Waterland. Beeld ANP

Eerst hoorde hij een flinke knal, daarna zag hij twee auto’s in brand vliegen en keek hij toe hoe verdachten het weiland achter zijn huis in renden. Johnny Jansen (61) was woensdagmiddag thuis toen gevluchte verdachten na een achtervolging vanuit Amsterdam-Noord in Broek in Waterland terechtkwamen.

“Ik heb mijn dochter gauw naar achteren gestuurd en ik ben achter het raam blijven kijken. Eén persoon werd neergeschoten en een ander werd beetgepakt door een hond. Dat was wel even angstig,” zegt Jansen een dag nadat ‘het hele dorp werd opgeschrikt’. “Ik woon hier 21 jaar en het ergste wat er is gebeurd in al die jaren was de inbraak bij Karin Bloemen hier in de straat.”

Hoewel Jansen veel heeft gezien, zag hij woensdag niet dat zijn Citroën C1 geraakt werd door een politiekogel. De huls die hij donderdagochtend in zijn achterbak vond, perforeerde de voorruit en doorboorde zijn achterbank. “Ik ga nog bellen met de verzekering om het op te lossen.”

Haringkraam

Sinds woensdag kent heel Nederland Broek in Waterland. Even voordat het dorp met nog geen drieduizend inwoners werd opgeschrikt door voortvluchtige mannen, werd in Noord op de Meeuwenlaan een waardetransport van Brink’s overvallen.

De uitbater van de haringkraam hoorde schoten en is toen in zijn kar op de grond gaan liggen. “Een agent zei dat ik naar binnen moest bij de Dirk van den Broek. Dat heb ik toen gedaan. De politie was er heel snel bij. Ik vind echt dat ze het heel goed gedaan hebben.”

Een buurtbewoner laat foto’s zien die ze vlak na de overval heeft genomen, waarop de verdachten wegrijden. “Ik hoorde een keiharde knal en daarna een aantal schoten. Naar mijn idee heeft het nog geen vijf minuten geduurd. We zijn ons rot geschrokken.”

Hek geramd

De verdachten vluchtten met een Porsche Cayenne en een Audi. De politie zette de achtervolging in, die via landweggetjes leidde naar Broek in Waterland. Er werd flink over en weer geschoten. Volgens een woordvoerder van de politie vuurden de daders de hele weg, ook over de smalle landweg, met automatische wapens.

Op een bewakingsvideo is te zien hoe rond kwart over twee in de middag een zwarte Renault Mégane een hek ramt en een tuin inrijdt. Het is de tuin van Peter Beets (57) die donderdagmiddag de ravage opruimt. “Alle plantenbakken zijn aan gort, een ruit is stuk. Er zijn meer dingen kapot, maar dat is niet het ergste,” zegt Beets die tijdens het incident even verderop in het dorp aan het werk was.

Zijn vrouw Reina (53) en jongste dochter (15) waren thuis. Ze zijn na de harde klap van de auto gaan schuilen in een kledingkast. “Het was vrij heftig allemaal. We wonen in een dorp, hè, dus onze achterdeur is altijd los. Je kan zo binnenkomen en ze hadden geen idee waar de mannen die uit de auto stapten heen zouden gaan.”

Beelden bewakingscamera

De vader zag ‘een file van politieauto’s’ in zijn straat en hoorde van een buurtbewoner dat er rook in zijn straat was. “Ik kan de beelden van mijn bewakingscamera op mijn telefoon zien en toen zag ik die auto in mijn tuin. Daar klopt iets niet, dacht ik.”

Beets mocht niet naar zijn huis, omdat de straat was afgezet. “Zelf mocht ik pas rond 20.00 uur naar huis en toen waren we weer samen. Het duurde me te lang, maar ik snap dat de politie ook geen protocollen heeft klaarliggen over hoe met zoiets om te gaan.”

De straat is nog afgezet, de laatste resten van de uitgebrande auto's worden opgeruimd en de politie is nog bezig met onderzoek. Toch is het een dag later alweer rustig in het dorp. Mensen harken hun tuinen aan, fietsen, wandelen of zitten op een terras. Dat het woensdag regende was een zegen, zeggen meerdere buurtbewoners.

Ook Lydia van Leeuwen (57), die IJscafé Antonio runt aan de wegkant van het dorp, is daar maar wat blij om. “Ik was dicht omdat het zulk slecht weer was. Dan gaat niemand op het terras zitten natuurlijk.”

Ze kon de gebeurtenis maar niet loslaten. “Wat als ze iemand zouden gijzelen? Of wat als ik wel een vol terras had gehad? Dan moest iedereen heel snel naar binnen. De politie kwam schreeuwend het dorp binnen: ‘Naar binnen en binnen blijven,’ riepen ze. Dat gaat makkelijker als je alleen bent. Ik ben blij dat het goed is afgelopen.”

Kliko

Ook Arie Kaars (66), die in de straat woont waar het gebeurde, noemt het ‘wonderbaarlijk dat er geen agenten gewond zijn geraakt’. Kaars wijst naar een kogelgat in zijn deurkozijn. “Er is flink geschoten. Een agent is door mijn hortensia’s gerend. Een verdachte is in een kliko gekropen. Waarschijnlijk hebben ze een deel van de buit in de auto gevonden. Ik zag hoe ze met twee man sterk een kist uit de auto tilden. Het waren buitenlandse overvallers.”

De fysieke schade in het dorp is te overzien. Maar de inwoners moeten de situatie verwerken. “Mijn vrouw en ik wilden net boodschappen doen, maar mijn dochter durfde niet alleen thuis te blijven. Dat was hiervoor nooit een probleem,” zegt Beets. “Dit is haar veilige haven, ze is geboren in dit huis.”

Net als de 25-jarige dochter van Jansen, krijgt ook de 15-jarige dochter van Beets Slachtofferhulp. De gemeente van het dorp heeft ook een telefoonnummer opengesteld voor mensen die willen praten en er is donderdagavond een besloten bijeenkomst in de brandweerkazerne.