Broedende vogel vertraagt bouw politiebureau IJburg

De kleine plevier. Beeld Getty

De werkzaamheden hadden voor de zomer al moeten beginnen, maar de gemeente heeft meerdere tegenslagen voor de kiezen gekregen. Halverwege 2018 werd begonnen met het bouwrijp maken van de grond, maar toen bleek dat eerst oude funderingsresten moesten worden opgeruimd. “Dat zorgde voor uitstel. Vervolgens wilden we voor de zomer de werkzaamheden afronden, maar toen bleek er een vogel te broeden.”

Die ontdekking, in combinatie met de bouwvak, heeft opnieuw voor twee maanden vertraging gezorgd. Eind volgende week is de bouwvak afgelopen en binnenkort moet ook het vogeltje uitgebroed zijn. De grond zal naar verwachting pas in maart/april 2020 kunnen worden opgeleverd.

Beschermd

Alle vogels die van oorsprong in Nederland broeden zijn beschermd en mogen dus niet worden verstoord als ze op het nest zitten, zegt een woordvoerder van de Vogelbescherming. “Het is een zogenaamde pioniersoort. Ze zoeken vaak nieuwe gebieden op om te broeden, zoals bouwplaatsen.”

VVD-raadslid Marianne Poot gaat raadsvragen stellen over de situatie, omdat ze zich zorgen maakt over de veiligheid in de Amsterdamse wijk. Deelraadslid Frans van Vliet (VVD) deelt haar zorgen. “Na het sluiten van de politiepost op de IJburglaan in 2016 valt dit gebied onder het bureau op de Balistraat, maar dat vinden wij te ver voor zowel de bewoners als de politie.”

Van Vliet wil van de gemeente weten of de grond echt niet sneller kan worden opgeleverd, of dat er een tijdelijk een politiepost in het gebied kan worden geopend. “We bouwen veel huizen op IJburg, maar een politiepost komt er maar niet. Dat is slecht voor de bewoners en de uitstraling van het gebied.”