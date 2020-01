Britten moeten rioolslib Amsterdam gaan verwerken

Vanwege de crisis bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) wordt Amsterdams rioolslib naar Groot-Brittannië verscheept. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het gaat om 27.000 ton residu van de waterzuivering, dat door de problemen bij AEB in 2019 tijdelijk is opgeslagen in depots bij Terneuzen en Haarlem. De aangevraagde exportvergunning voldoet aan alle eisen en is dus kansrijk, schrijft Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) in een brief.

Het spul moet per schip naar Liverpool gaan, waar het in de landbouw als bemesting wordt gebruikt. De kosten van deze operatie komen uit op 3,5 miljoen euro.

Het zijn de naweeën van de crisis bij vuilverbrander AEB, die afgelopen zomer maandenlang goeddeels stillag vanwege technische problemen en onveilige werksituaties. Hierdoor moest niet alleen afval uitwijken. Ook het rioolslib uit deze regio, dat normaliter in de ovens van AEB verdwijnt, werd uit nood opgeslagen in depots door het hele land.

Overigens is het tekort aan slibverwerkingsplekken niet nieuw. Sinds rioolslib hier niet meer als bemesting op landbouwakkers uitgereden mag worden, is er in heel Nederland een tekort aan verwerkingscapaciteit, dat door de problemen bij AEB werd verergerd.

Bijkomend nadeel

Nu AEB weer volledig draait, zijn de problemen bij de slibverwerking nog niet voorbij. AEB zegt bij optimaal draaiende ovens wekelijks 1700 ton slib te kunnen verbranden, terwijl AGV en Waternet wekelijks 1800 ton slib kwijt moeten dat in deze regio geproduceerd wordt. Het restant wordt elders verwerkt, maar een permanente oplossing is nodig. De komende jaren wordt het probleem namelijk alleen maar groter. AEB heeft aangekondigd dat het de hoeveelheid slib die het kan verbranden flink terugschroeft.

Bijkomend nadeel is dat de plannen van Waternet/AGV om een nieuwe slibverwerkingsfabriek te bouwen, die zou moeten draaien op de restwarmte van AEB, waarschijnlijk niet doorgaan. AEB staat in de verkoop en het is onzeker welke onderdelen van de vuilverbranding in de toekomst overeind blijven en welke afgestoten worden.

AEB-directeur Paul Dirix kondigde al aan dat zijn bedrijf minder samenwerkingen wil aangaan, om de focus op het kernproces, de verbranding van afval, niet uit het oog te verliezen. Een slibverwerkingsfabriek in Amsterdam lijkt daardoor ‘van de baan’, schrijft het waterschap.

Er is zicht op een definitieve oplossing. AGV kondigt aan dat het wil meedoen in een nieuw te bouwen slibverwerker van de coöperatieve vuilverbranding HVC bij Alkmaar. Daar wordt het slib gedroogd en hergebruikt als biobrandstof. Die installatie zou medio 2022 klaar moeten zijn.