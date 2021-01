Britse variant virus vastgesteld in verpleeghuis Amstelveen

Archiefbeeld. Beeld ANP

Het verpleeghuis, waar 75 mensen met dementie wonen, kreeg afgelopen vrijdag van de GGD te horen dat het bij de corona-uitbraak van eind december om de Britse variant ging.

“Hoe het ons verpleeghuis is binnengeslopen weten we niet. We hebben alle veiligheidsmaatregelen genomen. Het kan via medewerkers of het bezoek zijn binnengebracht. De GGD doet nu het bron- en contactonderzoek,” zegt Lies Zuidema, bestuurder van stichting Brentano waar Nieuw Vredeveld onder valt.

Bewoners minder ziek

De ziekteverschijnselen, zegt Zuidema, zijn milder dan bij mensen die in het voorjaar besmet raakten met het virus. “We zien dat de bewoners minder ziek zijn. Ze hebben minder hoge koorts en zijn minder benauwd. Ook het hoesten is minder erg.”

Zuidema zegt dat het verpleeghuis de zaak inmiddels onder controle heeft. Het is nog niet duidelijk of het huis kan meedoen aan de vaccinatieronde van verpleeghuisbewoners, die de komende zeven weken plaatsvindt. Enkele bewoners zijn nog steeds ziek.