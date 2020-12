‘Britse variant’ bij vier verpleegkundigen Amsterdam UMC

Een onderzoeker aan het werk in het laboratorium van het Amsterdam UMC. Beeld ANP

Het gaat om medewerkers van de afdeling orthopedie en traumatologie op de locatie AMC. Van vier andere besmette verpleegkundigen daar is het nog onduidelijk of ze de Britse variant hebben opgelopen. Er zijn geen patiënten van deze afdeling besmet met de mutatie, aldus het ziekenhuis.

Eerder op donderdag liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weten dat er inmiddels vijftien gevallen van de mutatie zijn geconstateerd in Nederland. Vijf daarvan werden in Amsterdam vastgesteld. Of de verpleegkundigen daarbij zijn meegerekend, is onduidelijk.

De mutatie dook half december voor het eerst op in het Verenigd Koninkrijk. Deskundigen denken dat de variant niet gevaarlijker maar wel besmettelijker is. Aangezien veel van de Nederlandse gevallen niet recentelijk in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, lijkt het erop dat de mutatie al verder rondwaart in Nederland.