Britse toeristen: ‘Geen coffeeshop in Amsterdam? Dan gaan we naar Praag’

Een klant steekt een joint aan in een coffeeshop. Beeld ANP

Ze zijn nog niet eens ingecheckt in hun hotel. Met hun rolkoffertjes staan ze in de rij voor Coffeeshop Prix d’Ami in de Haringpakkerssteeg, vanaf CS de eerste de beste zijsteeg van het Damrak. ‘Essexboys on Tour’ staat er op hun t-shirts. Michael (‘no last ­name’) is met een groep vrienden, allemaal dertigers, een weekendje over. “Het wordt lachen, Amsterdam is een topstad. Voor we naar het hotel gaan, roken we hier eerst even wat. Om alvast in de stemming te komen!”

Mike en zijn vrienden komen uit Harlow, een stadje een uurtje boven Londen. De verslaggever dacht het zelf beter niet ter sprake te brengen, maar Mike komt er zelf mee: ze zijn nogal cliché-Britten: “Het vliegtuig zat helemaal vol met groepen die net als wij Amsterdam maar om één reden aandoen: de coffeeshops. Zouden die er niet meer zijn, dan denk ik dat we voortaan een andere bestemming uitzoeken. Praag bijvoorbeeld. Daar is alles een stuk goedkoper, de drugs zijn alleen lastiger verkrijgbaar.”

Paar dagen doorzakken

Een rondgang langs een aantal coffeeshops op de late vrijdagmiddag laat inderdaad vooral meer van hetzelfde zien. Terrasjes die met dit zomerse winterweer vol zitten met groepen toeristen. Veel uit Italië, veel uit Frankrijk en héél veel uit Groot-Brittannië.

Bij Coffeeshop The Saint bijvoorbeeld, in een steeg tussen Amstel en de Reguliersbreestraat. Ook hier zitten ze buiten, verwoed trekkend aan hun joints. Natuurlijk zouden ze het erg vinden als er coffeeshops zouden verdwijnen uit hun favoriete hengstenbalbestemming.

Jasper Levy uit Manchester is 30 en voor de vijfde, ‘nee, de zesde’, keer in Amsterdam. “Ik sjouw koffers op de luchthaven. Hard werken, dus als ik genoeg geld heb, reis ik af voor een paar dagen doorzakken. Meestal valt de keuze op Amsterdam omdat het hier zo vrij is: je mag gewoon blowen op straat.”

Een tafeltje verder zit Nora Downey (22) uit Londen. Zij en haar gezelschap zitten er tamelijk ingekakt bij. “We hebben net wat gerookt, maar het valt niet helemaal lekker, we zijn sloom geworden. Voor ons is dit de eerste keer in Amsterdam. Iedereen zei: je moet naar een coffeeshop. Eerst dacht ik: ik drink helemaal geen koffie. Het duurde even voordat ik het doorhad. Van mij hoeft het niet, maar iedereen zegt dat een joint hoort bij een bezoekje aan Amsterdam.”

Tent zit vol

De stemming is overal uitgelaten, de nationaliteit van de bezoekers van coffeeshops in het centrumgebied is allesbehalve Nederlands. Op een geven moment staat er een rij van zeker 25 man voor de deur van Prix d’Ami. De tent zit vol, een portier laat even niemand meer toe. In het Engels roept hij dat iedereen snel naar binnen kan.

Na twee minuten is het de beurt aan Michael en zijn vrienden: ze laten hun paspoort zien en worden toegelaten. “Even snel een joint,” zegt een van zijn vrienden tegen Michael. “Dan kunnen we daarna naar het hotel en gelijk verder.”