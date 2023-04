Britse toerist laat zich niet wegjagen uit Amsterdam: ‘We pissen niet in de gracht hoor’

Jack (21) en Rosie (19) uit Essex. Beeld Marlies Wessels

Veel Engelse toeristen zijn op de hoogte van de Stay Away-campagne, leert een rondgang door Amsterdam. “Ik heb het op het journaal van de BBC gezien,” zegt Chris (30) uit Londen. Met zijn makker Dan (27) en twee andere vrienden brengen ze een weekendje door in de hoofdstad.

Hij snapt de campagne wel. “Wij Engelsen kunnen inderdaad een nachtmerrie zijn.” Hoewel beiden exact aan het profiel voldoen – jongvolwassen Britse mannen tussen 18 en 35 jaar – houden Chris en Dan het rustig. “’s Avonds gaan we uit en nemen we een paar drankjes. Meer niet. Gisteravond zijn we zelfs op onze hotelkamer gebleven.”

Jaarlijks bezoeken bijna 900.000 Britten onze hoofdstad. Velen worden aangetrokken door Amsterdams reputatie als feeststad vol drank, marihuana en ander vertier. Engelse reisbureaus bieden ‘stag weekends’ (vrijgezellenweekenden) aan, inclusief kroegentochten en rondvaarten met onbeperkt drank.

Beschaafd

Yani (34) uit Birmingham schuifelt als Julius Caesar – in toga met lauwerkrans – over de Oudezijds Voorburgwal, samen met zijn vrienden. Dat de gemeente hen liever kwijt dan rijk is, laat hem onverschillig. “Als ze ons gaan weren, prima. Dat is niet mijn probleem.” Voor nu drinken ze bier en bezoeken ze de coffeeshops.

Genoeg Britse toeristen zijn kritischer. “Ik snap deze campagne niet echt. De meesten van ons zijn vriendelijke mensen,” zeggen Charly (36) en Chris (35) uit Londen. “Slechts een klein groepje is rumoerig.” Zelf houden ze het beschaafd. “Ja, wij hebben geblowd en we hebben een paar drankjes op,” zegt Charly. “Maar we pissen echt niet in de gracht hoor.”

Rosie (19) uit Essex is ietwat beledigd. Met haar vriend Jack verblijft ze drie dagen in de hoofdstad. Ze bezochten coffeeshops, maar ook het Van Gogh museum. “Waarom spreekt Amsterdam alleen ons aan? Ik vind het nogal stereotype gedacht.” Samen slentert het stel langs de grachten. “Het is leuk hier, hoewel drukker dan ik dacht.”

Het ontmoedigen van jonge Britten past in het al onder Lodewijk Asscher ingezette beleid. Het imago van seks, drugs en zuipen moet van de Wallen af, of in ieder geval een stuk verminderen. Grote witte borden – bevestigd aan de vele bruggen – manen de toeristen zich te gedragen. ‘Don't pee in public. It's illegal,’ valt eronder meer op te lezen, inclusief boetebedrag van 140 euro.

Volgens de gastvrouw van seksbioscoop 5D Porn overdrijft de gemeente. “Er zijn hier al beduidend minder Britten dan voor corona.” Ze wijst om zich heen. “Vroeger stond het hier op zaterdag rijen dik voor onze bioscoop. Nu is het rustig.”

Charly (36) en Chris (35) uit Londen. Beeld Marlies Wessels

Goedkope vluchten

Voorlopig lijken Britse toeristen zich nog niet te laten wegjagen door de nieuwe campagne en strengere regels. Zolang vliegretourtjes voor een appel en ei verkrijgbaar zijn en Amsterdam op geen uur vliegen ligt, is een citytrip snel geboekt.

Scott (33) uit Manchester, joint in zijn hand, vindt dat Amsterdam overdrijft. “Ik kom hier al jaren en vind Amsterdam een relaxte stad. De sfeer is bijzonder plezierig. Frankfurt of Hamburg zijn veel hardere steden, daar zijn veel vaker problemen in het uitgaansleven.”