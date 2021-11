Britse onderzoekers: Paleis op de Dam een na mooiste ambtswoning van Europa

Het Paleis op de Dam. Beeld ANP

Bij een ambtswoning denken wij in Nederland misschien eerder aan het stulpje van onze burgemeesters, maar de top-10 mooiste ambtswoningen van Europa bestaat voornamelijk uit paleizen. Althans, tot die conclusie kwamen statistici van het Engelse bedrijf Uswitch, dat onderzoek deed naar de mooiste Europese ambtswoningen.

De eerste plek ging naar de ambtswoning van de Britse premier aan Downing Street in Londen. De ambtswoning van ons Koninklijk Huis – waar de koninklijke familie natuurlijk niet woont – is goed voor de tweede plaats. Daarmee is het volgens de onderzoeker mooier dan het Grand Kremlin Palace In Moskou en het Hermitage Palace in de buurt van de Deense hoofdstad Kopenhagen.

De onderzoekers deden niet zomaar wat: ze kwamen tot hun lijst door gebruik te maken van de zogeheten gulden snede, een wiskundig algoritme dat onze perceptie van aantrekkelijkheid berekent. Of je de mooiheid van gebouwen daadwerkelijk kan kwantificeren is natuurlijk maar de vraag.