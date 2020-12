Britse Amsterdammers zitten vast: ‘Ik wil gewoon naar huis’

Mark Jenkins (39).

Mark Jenkins (39), De Baarsjes

“Oorspronkelijk kom ik uit Engeland. Ik ben vlakbij Londen geboren. In 2017 ben ik naar De Baarsjes verhuisd, mijn vriendin is namelijk Nederlands. Mijn hele familie woont in Engeland en ik heb daar natuurlijk nog veel vrienden. Omdat ik type-1 diabetes heb, behoor ik tot de risicogroep voor het coronavirus. Ik ben het hele jaar al niet bij mijn familie en vrienden geweest, dat durf ik niet aan. Het is een bende in het Verenigd Koninkrijk, de overheid heeft het virus totaal niet onder controle. Het is heel interessant om als Brit vanuit Nederland naar je thuisland te kijken. Mijn vriendin en ik hebben drie maanden geleden een dochtertje gekregen, Poppy. Ik wilde het niet riskeren om gescheiden van mijn gezin te zijn met de feestdagen, dus ik was sowieso niet van plan om naar Engeland te vliegen. We hebben gelukkig FaceTime, maar ik vind het erg verdrietig dat mijn familie en vrienden mijn dochtertje nog niet hebben ontmoet.”

Alice Kennerley (26), Oud-West

“Mijn familie en vriend wonen in Engeland, dus ik ben drie weken geleden daarheen gevlogen. Op dat moment had ik mijn moeder al zes maanden niet gezien. Er was geen lockdown in Nederland en niet in Engeland. De dertigste zou ik terugvliegen, omdat ik na de kerstvakantie gewoon weer moet studeren en werken in Amsterdam. Nu zit ik vast in Newcastle, bij mijn moeder. De situatie is er stressvol en ik voel me niet gesteund door de overheid. Het is heel begrijpelijk dat ze niet willen dat Britten voor de feestdagen naar Nederland gaan, maar er moet toch een uitzondering komen voor Nederlandse inwoners? Ik ga met alle liefde zowel hier als in Nederland in thuisisolatie. Ik betaal huur in Amsterdam, mijn studie is daar en mijn werk: ik wil gewoon naar huis. Het moeilijkste is dat je niet kan plannen. Als ik dit had geweten, was ik wellicht niet naar Engeland vertrokken of had ik een onderverhuurder voor mijn appartement gezocht. Ik snap dat de overheid voorzichtig wil zijn en ik wil zeker geen virus overbrengen, maar dat er helemaal geen opties zijn, komt hard aan.”

Pieter Horstman (32), Londen

“Ik ben twee jaar geleden vanuit Amsterdam West naar Londen verhuisd, omdat ik een baan aangeboden kreeg. Mijn treinticket voor de feestdagen naar Nederland was al geboekt, toen ik hoorde dat de grenzen dicht gingen. Ik was van plan kerst met mijn ouders te vieren en daarnaast wat vrienden op te zoeken. Nu zit ik opgesloten in mijn appartement. Natuurlijk is het jammer, ik had kerst graag met mijn ouders gevierd, maar die zijn al wat ouder, dus daar wil ik voorzichtig mee zijn. Gelukkig heb ik mijn familie afgelopen zomer nog gezien, al voelt het als een grotere stap om een vliegtuig naar Nederland te pakken dit jaar. Door de mutatie van het coronavirus, merk je wel dat iedereen voorzichtiger is. Het voelt als een ethische keuze tegenover een egoïstische keuze. Als ik zelf in Nederland had gezeten, zou ik het ook vreemd vinden als er nu mensen uit Londen naar Nederland zouden vliegen. Er zijn belangrijkere dingen aan de gang, mijn familie zie ik volgend jaar wel weer.”