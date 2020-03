British School of Amsterdam gesloten om coronabesmetting ouder

Foto ter illustratie. Beeld ANP

De vestigingen - op de Fred. Roeskestraat, de Anthonie van Dijckstraat en de Jan van Eijckstraat - zijn in ieder geval maandag 9 maart gesloten en waarschijnlijk ook dinsdag 10 maart. De maatregel moet ervoor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. De vrije dagen bieden de gelegenheid om de scholen grondig te reinigen, aldus het schoolhoofd.

De maatregel is niet op advies van de GGD. De school wil extra voorzichtig zijn en geen risico nemen op verdere verspreiding.

De ouder heeft het virus opgelopen in Noord-Italië. Diegene heeft de school niet bezocht sinds die het virus heeft opgelopen. ‘Onze gedachten gaan uit naar de familie en we hopen op een snel herstel,’ schrijft het schoolhoofd in een brief aan alle ouders van de leerlingen.

Ook de schoolreis naar Spanje, die de school had georganiseerd, gaat niet door.

Het is de eerste school in Amsterdam die sluit vanwege het coronavirus. Eerder gelastten al wel het Barlaeus Gymnasium en het Spinoza Lyceum hun traditionele Rome-reizen af vanwege de uitbraak in Italië. Eén locatie van kinderopvangorganisatie CompaNanny sloot twee weken de deuren nadat bekend werd dat één van de ouders besmet was met het virus.