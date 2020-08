British School mag oude gevangenis in Havenstraat betrekken

Archiefbeeld uit 1986. De gevangenis was toen al gesloten, maar werd in 1987 opnieuw in gebruik genomen vanwege een cellentekort. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De twee omwonenden vrezen dat een schoolplein in de omgeving zorgt voor geluidsoverlast. Ook zijn ze bang voor verkeersopstoppingen en luchtvervuiling in de omgeving van de Havenstraat, als veel kinderen met de auto naar school worden gebracht. Daarbij zijn de eisers het oneens met het bouwplan van de school: dat zou dichter bij hun huizen komen te liggen dan het bestemmingsplan toelaat.

De rechtbank gaat niet mee in de klachten: de maximale geluidsniveau dat het schoolplein kan opleveren is volgens de rechter 64 decibel — onder het toelaatbare maximum. Verder voldoet het stikstof- en fijnstofpeil op de locatie al aan de norm. Er zal weliswaar iets meer verkeer in de ochtendspits de Havenstraat inrijden richting de Amstelveenseweg, maar de rechter schat dat het gaat om maximaal dertig extra auto's.

Lot uit de loterij

Al in december 2018 had de gemeente toestemming verleend om de voormalige gevangenis te gebruiken als schoolgebouw. Toen al kwamen de omwonenden in verzet, maar dat mocht niet baten.

De gevangenis moet straks ruim duizend leerlingen huisvesten. De bijna veertig jaar oude The British School — ooit begonnen in een huiskamer — is de afgelopen vier jaar snel gegroeid. Nu zijn de leerlingen nog verspreid over drie verschillende locaties. Dit jaar moet het ‘nieuwe’ pand worden opgeleverd, nadat de school ruim vijftien jaar heeft gezocht naar een nieuwe locatie. Paul Morgan, directeur van The British School, noemde het pand eerder al in Het Parool een 'lot uit de loterij'.

Bijlmerbajes

De gevangenis is eind negentiende eeuw gebouwd, maar werd in 1940 een huis van bewaring, waar arrestanten hun voorlopige hechtenis uitzaten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ook onderduikers vastgezet in het pand aan de Havenstraat.

Nadat de Bijlmerbajes in 1978 in gebruik werd genomen, werd het complex gesloten. Dat was van korte duur: er was een cellentekort ontstaan, en dus deed de gevangenis aan de Havenstraat in 1987 weer dienst tot het in oktober 2013 definitief werd gesloten.

In 2016 is het gebouw gebruikt als noodopvang voor vluchtelingen. Het pand kwam toen in het nieuws omdat verschillende vluchtelingen in hongerstaking gingen.

Schooldirecteur Morgan wil ook aandacht aan de historie van het gebouw besteden. “Ieder kind dat deze school op zijn achttiende verlaat, zal dat historisch besef kennen,” zegt hij.