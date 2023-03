Brief uit ’45 toont verdriet van verzetsvriendin over arrestatie Hannie Schaft: ‘Hele dag lopen janken’

Verzetsstrijder Truus Oversteegen (1923-2016), in haar brief: ‘Ik heb voor mezelf een heel aardig grafschrift bedacht.’ Beeld NIOD

Rina Martin, een vrijwilliger bij het Niod, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, kreeg een brief van 23 maart 1945 onder ogen, gericht aan de Amsterdamse Gerda Frieke (1923), die tijdelijk in Friesland aan het bijkomen was van de hongerwinter, en ondertekend door ene ‘Truus’.

Bij het transcriberen stuitte Martin op de naam ‘Hanny’ die ‘met een baby’ gearresteerd was. Martin was, net als andere vrijwilligers, door het Niod op het hart gedrukt scherp te letten op frappante mededelingen. Ze vroeg zich af of het om Hannie Schaft (1920-1945) zou gaan en meldde het vorige week aan het Niod.

“Ze schreef ons: ‘Ik zie de namen Truus en Hannie in een brief staan en iets over een arrestatie. Zou dit Hannie Schaft kunnen zijn?’” zegt René Pottkamp, die het digitaliseringsproject leidt en direct geïntrigeerd raakte. Hij pakt de handgeschreven brief aan Gerda erbij en leest voor: ‘Zeg herinner je je nog dat meisje wat ook bij jullie thuis is geweest, die Hanny? Eergisteren is ze bij het nasnuffelen van tassen enz., gearresteerd. De moffen stonden aan alle muren en er kwam geen mens door. Hanny had “de baby” bij haar en krantjes.’

Geen kinderwagen

Pottkamp: “Ik las dat ene Hanny met een baby was gearresteerd. Maar een kinderwagen kwam in dat verhaal niet voor. Dat zette me aan het denken. Het woord baby werd in de oorlog gebruikt als codewoord voor ‘pistool’. Maar ik had meer zekerheid nodig voor ik kon vaststellen dat dit echt om Hannie Schaft zou gaan.”

Door de datum van de brief en het woord ‘eergisteren’ ging hij verder op onderzoek uit. “Hannie Schaft was op 21 maart 1945 gearresteerd, dus twee dagen voordat de brief was geschreven. Ze verspreidde illegale kranten als De Waarheid, Het Parool en Vrij Nederland. Bovendien stond er in die brief nog een andere naam vermeld, die van ene Freddie. Dat was de zus van Truus Oversteegen. Ondertekenaar Truus zat samen met haar zus Freddie en Hannie in het verzet.”

Pas toen Pottkamp een brief van moeder Frieke aan haar dochters – Gerda verbleef met haar zus Tine (1926) in Friesland – uit 3 juni 1945 in de stapel correspondentie tegenkwam, vond hij de definitieve bevestiging. “In die brief schrijft de moeder dat ze zich dood schrok van de arrestatie van Hannie, en rept ze over haar rood geverfde haar,” zegt Pottkamp. “Toen was de puzzel compleet en wist ik het echt zeker.”

De conclusie is klip en klaar?

“Dit kan niet anders. Ik dacht meteen: wow, wat is dit een bijzondere ontdekking. Een historische sensatie. Dit is een schat in ons archief want zelfs in de meest recente studie naar Hannie Schaft uit 2021 wordt geen vermelding gemaakt van het bestaan van deze brieven,” zegt Pottkamp.

De zussen Frieke hadden in de oorlog Truus Oversteegen, in hetzelfde jaar geboren als Gerda, ontmoet en raakten bevriend. Oversteegen schreef af en toe brieven aan de vrouwen in Friesland.

Uit de brieven komen geen nieuwe feiten boven water, zegt Pottkamp. “De geschiedenis wordt niet herschreven. Maar dit is wel een persoonlijke kijk van een verzetsvriendin op de arrestatie van Hannie Schaft. Via deze brief van Truus ben je er als het ware bij de arrestatie. Je kijkt over haar schouder mee.”

Verraders

Schaft en de zussen Oversteegen zaten in het gewapende verzet en deden samen een jaar lang verzetswerk in 1944. Ze hielpen onderduikers, liquideerden verschillende verraders en pleegden saboteeracties waarbij treinen en bruggen werden opgeblazen.

Truus Oversteegen schreef ook in de brief wat de arrestatie van haar verzetsvriendin met haar deed. ‘’k Ben er onderste boven van. Bijna een jaar heb ik nu met haar samen gewerkt, en nu de oorlog op z’n end loopt, grijpen ze je op zo’n manier. Gisteren een hele dag lopen janken, een nacht niet gepit.’

Enkele alinea’s later: ‘M’n werk geef ik toch niet op. ’k Heb voor mezelf een heel aardig grafschrift bedacht’. Daarnaast heeft ze een tekening gemaakt van een zerk met de tekst: ’k Overleefde alle pech, behalve de laatste.’ ‘Lugubere gijn,’ schrijft ze. Pottkamp: “Je leest in de brief de verschillende emoties waar Truus doorheen gaat. Die persoonlijke tekening maakt de brief nog intiemer.”

De in 1920 in Haarlem geboren Schaft, die eigenlijk Jo Schaft heette, werd op 17 april 1945, enkele weken voor de bevrijding, doodgeschoten in de duinen van Bloemendaal. De Versteegenzussen Truus (1923-2016) en Freddie (1925-2018) overleefden de oorlog.

Truus Oversteegen (links) en Hannie Schaft (rechts) na een gewapende verzetsactie. Truus is verkleed als man zodat ze zich bij onraad als verliefd stelletje kunnen voordoen. Beeld Harold van Welsenes/Verzetsmuseum Amsterdam