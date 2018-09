Brief Otto Frank geveild voor 9500 euro

Veilinghuis Corinphila trof de brief volgens eigen zeggen aan onder in een doos uit de verzameling van wijlen postverzamelaar Stefan Drukker.



Destijds kon de brief aan Otto Frank niet worden afgeleverd aan het Amsterdamse woonadres Merwedeplein 37. Het gezin was toen al ondergedoken.



De brief is volgens het veilinghuis nog steeds ongeopend, maar wel al afgeleverd bij de nieuwe eigenaar.



