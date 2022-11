Brian Abel wil iets leuks doen met zijn drie kinderen: ‘Zij zijn mijn alles’

Brian Abel: 'Hoe weinig ik ook heb, als mijn kinderen vijf euro aan me vragen, krijgen ze het.' Beeld Eva Plevier

De kachel staat voorlopig niet aan bij Brian Abel (44) thuis. Niet totdat het écht moet: “Ik heb dekens, kaarsen, ik red me wel. Alles is zoveel duurder geworden.” De stijgende prijzen komen op een slecht moment voor Abel. Na te hebben gewerkt als klusjesman, monteur, stratenmaker, afwasser, en de laatste 25 jaar als magazijnmedewerker bij Pantar, zit hij nu al twee jaar thuis. Hij verloor zijn baan tijdens de eerste coronagolf. Vanwege zijn schulden loopt hij bij een bewindvoerder, zijn eten haalt hij bij de voedselbank.

Dat was wennen, in het begin. “Ik schaamde me,” zegt Abel. “Maar inmiddels is het normaal, ik deel mijn eten zelfs met de buurvrouw hiernaast. Zij gaat ook naar de voedselbank, maar omdat ze iets meer verdient moet ze tien euro per maand betalen. En ze krijgt minder eten, omdat ze alleenstaand is. Dus wat ik niet nodig heb geef ik aan haar.”

Alles voor familie

Zo gul probeert hij ook voor zijn kinderen te zijn. Hij heeft een zoon van 18, een van 16, en een dochter van 15 die bij hun moeder wonen maar elk weekend langskomen. “Zij zijn mijn alles. Hoe weinig ik ook heb, als zij vijf euro aan me vragen, krijgen ze het.” Uit een eerder huwelijk heeft Abel twee volwassen kinderen met wie hij geen contact heeft.

En dan waren er nog twee dochters uit zijn laatste huwelijk. De ene stierf in de wieg, slechts vijf maanden oud; de andere overleed op 14-jarige leeftijd door een geknapte hersenstam. “Ik weet het nog goed, ik kwam net thuis van mijn werk en kreeg een telefoontje. ‘Je dochter ademt niet meer,’ zei de dokter. Ik snel met de taxi naar het AMC, bidden, huilen, hopen dat het goedkomt. Ik had haar drie dagen eerder nog gezien, ik had haar geld gegeven om wat lekkers te kopen.”

De pijn van dat verlies kwam hij nooit helemaal te boven. En hij is meer mensen verloren: een broer, zijn vader, recentelijk een oom.

Dagelijks gaat hij bij zijn moeder langs, die hartpatiënt is en voor wie hij praktisch mantelzorger is. “Als zij mij nu belt dat ze me nodig heeft, ben ik al op weg. Familie is alles voor mij, voor iedereen denk ik.” Abel groeide op in een groot gezin, als jongste van acht zonen.

Schaamte

Hoe hecht zijn familie ook is, hij vindt het moeilijk om bij hen aan te kloppen voor geld. “Ik wil me niet schamen, weet je. Ook nu weer: mijn kinderen zijn met hun moeder en familie op vakantie naar Spanje. Ze vroegen of ik mee wilde, maar dan moeten zij alles voor me betalen. Dat wil ik niet.”

Dan klopt hij liever aan bij instanties of bij zijn bewindvoerder. Voorheen ging dat niet altijd goed. “Mijn vorige bewindvoerder zorgde er niet voor dat er ook werd gespaard. Ik wil al heel lang mijn woning opknappen, maar dat kan niet.”

Met de nieuwe bewindvoerder is hij wel tevreden. Hij ontvangt 50 euro per week, en iets extra als dat nodig is. “Zoals toen ik naar de fietsenmaker moest. Die fiets heb ik juist nodig omdat ik de tram en metro niet kan betalen. En toen mijn zoon jarig was, kreeg ik geld om iets voor hem te kopen. Dus het gaat nu goed. Ik krijg geen rekeningen binnen waarvoor ik zo bang ben dat ik ze onder de bank moet gooien. Ja, zo ging dat wel toen.”

Ook met zijn kinderen gaat het goed: zijn oudste zoon werkt in een supermarkt, de middelste gaat naar school en de jongste gaat naar werk én school. In de weekenden kookt Abel voor ze – het liefst Surinaams – en zo af en toe spelen ze een spelletje. “Maar ze zijn al wat ouder hè, dus ze doen hun eigen ding. De een zit op haar telefoon, de ander op de Playstation, de derde gaat de deur uit. Het zou wel leuk zijn om een weekendje met ze weg te gaan. En dan uit eten, dat ze alles kunnen bestellen wat ze maar willen. Daar maak ik ze zeker blij mee.”

Stuur uw reactie met vermelding van telefoonnummer naar aha@parool.nl. Meer info: amsterdammerhelptamsterdammer.nl

De wens van vorige week De Kansenbank in Amsterdam-Oost helpt wekelijks 250 mensen die nét niet in aanmerking komen voor de Voedselbank. Paroollezers doneerden gezamenlijk ruim 8000 euro voor de Kansenbank. Sinds de gestegen levenskosten kan Marijke Dost (45) niet meer rondkomen. Daarom bezoekt ze elke vrijdag de Kansenbank in buurthuis De Archipel in Oost, alwaar pakketten met voedsel en spullen worden uitgedeeld aan mensen die nét niet in aanmerking komen voor de Voedselbank. Dost kent de Kansenbank via haar moeder, Rasidan Mohamed (69), die al twee jaar wekelijks een tas met groenten, fruit, wc-papier en andere spullen ophaalt. Kansenbankoprichter Jasmin Ishaq zag tijdens de eerste coronalockdown in 2020 steeds meer buurtgenoten in de knel komen en wilde hen laagdrempelig helpen. Elke vrijdag ­komen 250 mensen een tas halen en wekelijks melden meer mensen zich aan. Ishaq is er letterlijk even stil van wanneer ze hoort hoeveel donaties er afgelopen week binnenkwamen: ruim 8000 euro. “Ik denk dat we héél veel mensen die tussen wal en schip vallen hiermee kunnen helpen. Dat gaat om mensen die niet rondkomen, maar ook om andere kwetsbare ­groepen. En wekelijks komen er tien à vijftien mensen bij. Dus ja, ik ga een heleboel blije gezichten zien.” “Ik wil alle gevers enorm bedanken, en ik hoop dat ze begrijpen dat ook zij de Kansenbank hebben opgezet. Zonder hen zouden we hier niet elke week staan.”