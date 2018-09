Brexit levert Amsterdam opnieuw 300 banen op

Het bedrijf maakte vandaag op techbeurs IBC in de RAI bekend dat in het kantoor in Amsterdam tussen nu en 2023 in eerste instantie 300 mensen komen te werken.



Dazn (spreek uit Dazoen) blijft in het thuisland actief met 900 medewerkers. Daarnaast heeft het in Polen een ontwikkelingscentrum.



Livestreams

Dazn biedt onder eigen naam en via licenties livestreams aan van sportwedstrijden. Zo heeft het voor een aantal landen de streamingrechten van de Champions League, Formule 1, ATP-tour of de Spaanse La Liga.



Dazn is nu actief in Angelsaksische landen, Japan en de Duitstalige landen in Europa. Het bedrijf wil 'de Netflix van sport' worden en concurreert vooral met Sky, Mediaset en Eurosport. Of de komst naar Nederland betekent dat het bedrijf ook hier onder eigen naam actief wordt, is nog niet duidelijk.



Dazn kiest vooral voor Amsterdam omdat het vreest vanwege de brexit in het Verenigd Koninkrijk steeds moeilijker medewerkers te kunnen vinden om verder te kunnen groeien.



Talent

"De mogelijkheid om snel talent in te huren zodat we ons groeitempo kunnen volhouden, is voor ons essentieel," aldus topman Ben Lavender. "We hebben naar verschillende locaties in de wereld gekeken, maar niets kwam in de buurt van Amsterdam op het gebied van infrastructuur en de beschikbaarheid van talent."



Begin dit jaar al koos Eurosport ervoor om via haar Amerikaanse techpartner Bamtech zijn mondiale streamingcentrum voor sportwedstrijden in Amsterdam te vestigen. Zo werden alle evenementen van de Olympische Winterspelen eerder dit jaar vanuit Amsterdam Noord gestreamd, waar Bamtech een uitzendcentrale met zestig medewerkers heeft.