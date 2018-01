Brexit leverde Amsterdam al 300 banen op

Vorig jaar zijn negen bedrijven vanuit Engeland naar Amsterdam gekomen vanwege de brexit. Daarnaast breidden drie ondernemingen hun activiteiten uit.



Kock zei dit in een spoeddebat over posters die Amsterdam Marketing in Londen had opgehangen om de stad aan te prijzen onder expats, met als argument dat de huren hier zoveel lager zijn; 'Als je je realiseert dat het om één maand huur gaat, niet om één week.'



De linkse fracties vinden deze actie ongepast in verband met de woningnood en hoge prijzen in Amsterdam. "Ik wil dit nooit meer op deze manier zien," aldus Marjolein Moorman (PvdA).



Prullenbak

Volgens Kock heeft de campagne vier weken gelopen, twee in de zomer en twee rond de Kerst. "En daar zat één ongelukkige poster tussen. Kan mij voorstellen dat Amsterdammers die alleen aan een woning komen voor een heel hoge prijs, dit heel irritant vinden. Die poster ligt allang in de prullenbak."



Andere slogans op posters vindt hij knap gevonden. 'Als je altijd op tijd thuis bent om je dochter nog voor te lezen', bijvoorbeeld. "Ik vind dat de campagne past bij wat wij als Amsterdam willen uitstralen, op die ene poster na."