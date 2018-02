Brede steun woonplicht nieuwbouw

Ook D66 ondersteunt de woonplicht. "Dat kunnen we afspreken," aldus Reinier van Dantzig. Door de brede steun onder de vijf middenpartijen is het waarschijnlijk is dat een nieuw college van B&W na de raadsverkiezingen van 21 maart de maatregel invoert. Samen hebben deze partijen de sleutels in handen tot de nieuwe raadsmeerderheid, die een stadsbestuur moet gaan vormen.



Kansrijk

Wat Ivens, tevens SP-lijsttrekker betreft geldt de plicht om in de aankoop te gaan wonen ook voor bestaande woningeigenaren. "Ik wil naar een situatie toe dat eigenaar-bewoners alleen kunnen verkopen aan eigenaar-bewoners. Maar de woonplicht is het meest kansrijk bij nieuwbouw, dat geef ik toe." Ook Denk, die op twee zetels staat in de peilingen, is voor de invoering van een woonplicht.



Voor de zelfbouwkavels die de gemeente soms uitgeeft, geldt al een woonplicht.



Lees ook: Groeiende ongelijkheid op de woningmarkt: van wie is deze stad eigenlijk?