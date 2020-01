Braziliaanse Patricia wilde de abortus zelf, zegt Dennis van E.

De jonge zwangere vrouw die in oktober vorig jaar overleed in een flat in Diemen nadat ze abortuspillen, drank en drugs had ingenomen, wilde de abortus zelf. Dat is althans het verhaal van Dennis van E.

De pensioendeskundige wordt verdacht van doodslag op zijn Braziliaanse vriendin, de 29-jairge Patricia Olivieira dos Santos. Komende vrijdag staat hij voor het eerst voor de rechter.



Olivieira dos Santos was volgens hem nog aanspreekbaar nadat haar kindje dood was geboren. Daarna zijn beiden gaan slapen en is zij in haar slaap overleden.

Het standpunt van de verdediging van de 48-jarige verdachte is op diverse punten anders dan het verhaal dat tot nu toe bekend is geworden. Dennis van E. zit sinds oktober 2019 vast op verdenking van doodslag. De financieel expert - in die rol in het verleden vaak opgevoerd door tal van media - had een relatie met Olivieira dos Santos. Zij werd zwanger van hem, kwam in september vorig jaar naar Nederland maar overleed een maand later.

Abortuspillen

Volgens justitie bloedde zij dood nadat ze drank, drugs (cocaïne of MDMA) en abortuspillen had ingenomen. Justitie denkt dat hij haar gedwongen heeft tot illegale abortus en verdenkt hem van doodslag omdat hij geen hulp inriep toen zij dat nodig had. De familie van Olivieira dos Santos liet weten dat zij in de weken voor het drama angstig naar huis had gebeld dat Van E. het kind wilde laten weghalen, maar dat zij dat niet wilde.

Maar volgens Van E. had Olivieira dos Santos helemaal niet zo’n goede band met haar familie. Ook zou de jonge vrouw (die al twee kinderen heeft uit een eerdere relatie) zelf het kindje hebben willen laten weghalen vanwege de gezondheid van het kind; Olivieira dos Santos leed aan een chronische ziekte. Ze had in Brazilië al tevergeefs vier abortuspogingen ondernomen, voor zover Van E. weet. Dennis was daar niet bij.

In Brazilië is abortus verboden. Van E. wist wel dat Olivieira dos Santos zwanger was van hem, maar zij zou het besluit om het kind weg te laten halen zonder hem al in Brazilië genomen hebben. Van E. zegt dat Olivieira dos Santos naar hem toe nooit anders heeft verklaard dan dat ze graag abortus wilde. Van E. voelt zich gesterkt door een grote hoeveelheid whatsappberichten die hij aan justitie heeft overgedragen.

Abortus leek ‘gelukt’

In Nederland zou zij zelf hebben willen doorgaan met haar abortusplannen. Dennis ‘ondersteunde’ zijn jonge vriendin in haar beslissing. De redenen waarom Dennis en zijn vriendin ervoor kozen om thuis drugs te gebruiken en zelf die abortus op te wekken, heeft Van E. op papier gezet en aan justitie gegeven.

De abortus leek bovendien ‘gelukt’ toen het kindje dood was geboren. Daarna zou Olivieira dos Santos nog prima aanspreekbaar zijn geweest en zijn zij en Van E. gaan slapen. Zij overleed daarna in haar slaap. Ook het dode kindje was nog in huis. De verdediging van Van E. zegt bovendien dat Olivieira dos Santos nog niet acht maanden zwanger was, zoals justitie zegt.

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op de beweringen van Dennis van E.



Vrijdag dienst de eerste pro-formazitting in Amsterdam. Dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk besproken maar hoopt Van E. zijn voorlopige hechtenis te kunnen laten opheffen.