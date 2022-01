Brasserie The Livingroom bouwt eigen teststraat: ‘Wij gaan volgende week hoe dan ook open’

Het personeel is op cursus gestuurd om de coronatesten af te kunnen nemen. Beeld The Livingroom

De maat is vol voor mede-eigenaar Amir Rouzbeh van het familierestaurant. Toekijken wanneer de overheid besluit of ze open mogen, daar heeft hij geen zin meer in. En dus neemt Rouzbeh het heft in eigen handen. Met een teststraat in de serre gaat hij dinsdag of woensdag hoe dan ook open, zegt hij. Op de 1G-manier, iedereen laten testen dus.

Sluiting van de horeca acht de eigenaar niet meer nodig. “De situatie is dramatisch nu. Alles is open, in de Albert Heijn loopt iedereen tegen elkaar aan, maar wij mogen niet.”

Rouzbeh heeft acht hokjes in zijn restaurant geplaatst waar de tests zullen worden afgenomen: “De ruimte staat leeg en de serre heeft een aparte ingang. Wij gaan zelf testen voor toegang, zodat iedereen na een kwartier wachten op de uitslag op een veilige manier kan dineren.”

Pensioen van zijn ouders

De tests worden afgenomen door de medewerkers van de brasserie. De eigenaar heeft zijn personeel op cursus gestuurd bij een gecertificeerde afnemer van coronatesten, Speedcovidtest, die is aangesloten bij de GGD.

Rouzbeh is van plan om het 1G-beleid in zijn restaurant hoe dan ook door te zetten. Dat hij dan tegen de regels open is, daarvan is hij zich bewust. “Maar ik ben niet bang voor handhaving. Dit kan gewoon zo niet langer.”

Oók als per 26 januari de horeca weer open mag met 3G, het coronatoegansgbewijs, is hij van plan zijn bezoekers te testen. Hij is overigens niet tegen 3G of 2G. “Maar dit is een stuk veiliger dan alleen een booster of een vaccin.”

Al sinds de jaren negentig heeft hij verschillende ondernemingen gehad in Amsterdam, maar The Livingroom ging pas vlak voor de pandemie open. En omdat er daarvóór geen inkomsten waren, komt de brasserie niet in aanmerking voor een coronavergoeding. “Het is ook een schreeuw naar de staat. Alles zit in het restaurant: het pensioen van mijn ouders en mijn eigen spaargeld.”

Beeld The Livingroom