Brasserie De Joffers moet dicht: ‘Voor drie schuilende stelletjes?’

Terras van De Joffers voor corona. Beeld Marjolijne Perquin

In de buurt van De Joffers op de Willemsparkweg staan mensen wel vaker hun koffie te drinken. Dat mag, want ze staan dan op de openbare weg. Maar zaterdagmiddag 21 november stroomde het van de regen en dus gaf de bediening aan drie stellen toestemming om te schuilen onder een grote parasol terwijl ze hun koffie dronken en poffertjes aten, vertelt eigenaresse Marja Koppens. “Ze hadden medelijden en deden het uit service. Maar ze realiseerden zich niet dat dit grote gevolgen zou hebben.”

Voorbijrijdende handhavers fotografeerden de situatie, waarna De Joffers te horen kreeg dat de zaak voor twee weken moet sluiten wegens het schenden van de coronaregels. “Bijzonder buitenproportioneel,” foetert Koppens geïrriteerd over de sluiting. “In heel Nederland zijn de winkelstraten tijdens Black Friday overvol, en wij moeten sluiten voor een paar schuilende mensen?” Ze is vandaag bezig met het eten weg te geven of weg te gooien.

‘Geen feestje’

Ze geeft haar fout toe, maar stelt dat alle redelijkheid bij de gemeente is verdwenen. “We doen het nooit, behalve deze ene keer. Dit gaat toch nergens over, het is geen feestje ofzo.” De eigenaresse zegt dat ze de regels steunt. “Maar zo laait het virus toch helemaal niet op?”

De gemeente laat weten dat terrassen op grond van de noodverordening gesloten moeten zijn en dat er geen eten of drinken mag worden genuttigd, niet in de zaak en ook niet voor de deur. De brasserie is hierop al eerder aangesproken, aldus een woordvoerder.

Maar dat eerdere aanspreken sloeg volgens de eigenaresse nergens op. “Dat ging om een man in een rolstoel die half op ons terrein stond. Daarop werden we toen aangesproken.”

Koppens wil een gesprek met burgemeester Halsema: “Ik hoop dat ze deze beslissing terugdraait.” Op 15 december gaat De Joffers in ieder geval weer open. “We moeten nu alleen extra geld krijgen van de overheid om overeind te blijven.”