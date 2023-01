Brassband Ritmo uit Zuidoost zoekt nieuw onderkomen: ‘Hopen dat iemand ons kan helpen’

Brassband Ritmo uit Zuidoost. Beeld Camiel Claassen

Met tientallen shows op de planning en een groeiend aantal leden lijkt het juist goed te gaan met brassband Ritmo. Maar sinds maandag dreigt de band zonder repetitieruimte komen te zitten. Sinds 2018 had de band een ruimte in de Amsterdamse Poort in bruikleen, maar dit huurcontract is afgelopen. Het hele gebouw in Zuidoost gaat tegen de vlakte vanwege nieuwbouw.

“Al langere tijd zijn we bezig om een nieuwe ruimte te vinden, maar vooralsnog helaas zonder succes,” vertelt oprichter en bandleider Jannuel Rosina (31). De band staat dus praktisch op straat, en dat is ontzettend balen. We hopen heel erg dat iemand ons kan helpen. We willen ten slotte wel de grootste Caribische brassband van Nederland blijven.”

Te luid en te groot

De bandleider vertelt dat de organisatie vooral op zoek is naar lege kantoorpanden of bedrijfsruimtes. “Ruimtes waar we ons kunnen uitleven met de instrumenten. Bij buurthuizen kunnen we niet terecht, omdat we op hoog volume spelen.”

De beschikbare panden die ze tegenkomen, zijn vaak te klein. De plek dient namelijk ook een veilige opslagruimte te hebben, vooral voor alle instrumenten en kleding. “De drums kosten bij elkaar al zo’n 60.000 euro. Die kan je niet zomaar ergens neerzetten.”

Voor nu repeteert de brassband in meerdere kleine muziekruimtes in Amsterdam, maar Rosina benadrukt dat dit slechts een noodoplossing is. “We kunnen onze grote optredens nauwelijks voorbereiden. In de zomer spelen we carnavalshows in Spanje, Frankrijk en Antwerpen. Maar zo’n carnavalsoptocht kan je nooit in een kleine ruimte voorbereiden. De geplande optredens gaan door, maar we maken ons wel zorgen of we dit allemaal even goed kunnen voorbereiden. Eigenlijk is het net als een voetbalclub: wie niet kan trainen, kan ook geen wedstrijden spelen.”

Ontmoetingsplek

“Nu we zonder oefenruimte zitten, verliezen veel jongere bandleden ook hun werk,” legt Rosina uit. “We zijn namelijk meer dan alleen een repetitieruimte: we maken en verkopen kleding en we doen bijvoorbeeld administratief werk; sommige leden verdienen hier ook aan. Ik vrees dat enkelen van hen nu een ander bijbaantje gaan zoeken.”

“Ritmo is meer dan een band,” vat Rosina het samen. En de groep is dan ook op zoek naar een plek waar meer kan dan alleen repeteren. “We koken samen, maken onze instrumenten, lachen samen en hebben goede gesprekken. De band is voor veel mensen een tweede familie. Dat voelt nu al bijna als een gemis. Maar het zou pas echt verschrikkelijk zijn als we er door het ontbreken van een ruimte helemaal mee moeten ophouden. Gelukkig is dat nog niet aan de orde.”

